KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, nasıl kayıt yapılır? Gözler sonuçlarda

KYK sonuç açıklanma tarihi merak edildi. Bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanmış öğrenciler yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta tamamlanan KYK yurt başvurularının bu hafta açıklanması bekleniyor. İşte KYK sonuç ekranı detayları...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl KYK yurt sonuçları 7 Eylül'de açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir bilgilendirme bekleniyor.

15 Eylül Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan KYK yurt sonuçları ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL KAYIT YAPILIR?

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler yerleştikleri yurda giderek bizzat kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler ise şu şekilde;

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)



