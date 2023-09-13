HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, nasıl kayıt yapılır? Gözler sonuçlarda

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, nasıl kayıt yapılır? Gözler sonuçlarda

13.09.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ekranı üniversite yurtlarına yerleşmek isteyen milyonlarca aday tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin ardından sonuçlar ve yerleştirmeler açıklanmış gözler yurt sonuçlarına çevrilmişti. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, nasıl kayıt yapılır? Gözler sonuçlarda

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, nasıl kayıt yapılır? Gözler sonuçlarda

KYK sonuç açıklanma tarihi merak edildi. Bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanmış öğrenciler yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta tamamlanan KYK yurt başvurularının bu hafta açıklanması bekleniyor. İşte KYK sonuç ekranı detayları...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl KYK yurt sonuçları 7 Eylül'de açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir bilgilendirme bekleniyor.

806x378-kyk-yurt-basvuru-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-2023-kyk-yurt-sonuclari-aciklandi-mi-belli-oldu-mu-tip1-tip2-t-1694504956755

15 Eylül Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan KYK yurt sonuçları ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL KAYIT YAPILIR?

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler yerleştikleri yurda giderek bizzat kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

kapak_163121

Kayıt için gerekli belgeler ise şu şekilde;

Öğrenci belgesi
4 adet vesikalık fotoğraf
Kimlik fotokopisi
IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)
Kan grubu
KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont
Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel, "Fiilen açıkladım" diyerek ilk kez anlattıÖzgür Özel, "Fiilen açıkladım" diyerek ilk kez anlattı
Yapay zeka reklamları için bir ilk! Milyonlarca lira ceza yağdıYapay zeka reklamları için bir ilk! Milyonlarca lira ceza yağdı
44 terör saldırısı engellendi, 258 terörist etkisiz hale getirildi44 terör saldırısı engellendi, 258 terörist etkisiz hale getirildi
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı kyk yurt kayıt kyk yurt sonuç sorgulama kyk yurt sonuçları ne zaman açıklanır

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.