HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti

La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti

23.10.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti. Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı. Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.

La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.

Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgedeki 2 bin 185 binayı yıktığı, mevcut durumda 76 evin de durumunun riskli olduğu bildirildi.

20211023_2_50562853_69928835

YOL, LAVLARIN ALTINDA KALDI

Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı. Bölgedeki 62,6 kilometrelik yol da lavların altında kaldı.

La Laguna yerleşim yerine de ulaşan lavlar, buradaki benzin istasyonu ve okulu da yaktı. Yetkililer, benzin istasyonundaki yakıtın tedbir amacıyla önceden boşaltıldığını duyurdu.

20211023_2_50562853_69928838

Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde dünden bu yana 1200'den fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, bölgede evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.

Yaklaşık 1,5 aydır La Palma'da tespit edilen depremler devam ederken, Ulusal Coğrafi Enstitüsü son 12 saatte en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 38 deprem olduğunu duyurdu. Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

20211023_2_50562853_69928840

20211023_2_50562853_69928841

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İspanya'dan ödülUğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İspanya'dan ödül
Anahtar Kelimeler:
İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

Trafikte korkunç yarış kazayla bitti

Trafikte korkunç yarış kazayla bitti

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.