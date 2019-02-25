KADIN

Lady Gaga Oscar Ödüllerine Tiffany & Co gerdanlığıyla damga vurdu! Kolyenin değeri 30 milyon dolar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

91. Oscar Ödül Töreni Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Şıklıklarıyla kırmızı halıya damga vuran ünlüler arasında en çok ilgiyi şarkıcı Lady Gaga gördü. Gaga'nın 30 milyon dolar değerindeki kolyesiyle yine en çok konuşulan olmayı başardı.

Lady Gaga Oscar Ödüllerine Tiffany & Co gerdanlığıyla damga vurdu! Kolyenin değeri 30 milyon dolar

Oscar ödülleri düzenlenen törenle bu yıl da sahiplerini buldu. Tabii, Oscar için giyinmeye gelince, abartmamak imkankız.

2

Oscar'ın göze çarpan en dikkat çekici ünlüsü kuşkusuz 30 milyon dolar değerinde Tiffany & Co marka gerdanlık takan Lady Gaga oldu.

6

Gecede Alexander McQueen imzalı siyah bir elbise tercih eden Gaga 128.54 karat pırlanta kolyesiyle tüm ışıltıya sahip görünüyordu. Gecede Shallow ile en film şarkısı ödülünü alan Gaga'nın Audrey Hepburn'dan ilham aldığı göze çarpıyordu.

5

Audrey Hepburn Breakfast at Tiffany filminde Tiffany§Co mücevherler ve filmiyle özdeşleşen ikonik siyah elbise bir döneme damga vurmuş ve yıllar boyu fenomenliğini korumuştu.

4

Sarı elmas ilk önce 1877'de Güney Afrika'da keşfedildi ve Charles Lewis Tiffany tarafından bir yıl sonra 18.000 dolar karşılığında satın alınmıştı.

3

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Yılın modeli seçilmişti, podyumda yer bulmadı! Gerekçe şaşkına çevirdiYılın modeli seçilmişti, podyumda yer bulmadı! Gerekçe şaşkına çevirdi
Yayılarak oturma kızdırdı! 'Şikayet etmeye hakkınız yok'Yayılarak oturma kızdırdı! 'Şikayet etmeye hakkınız yok'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oscar Ödül Töreni 91. Oscar Ödülü Lady Gaga Tiffany & Co pırlanta kolye

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni yağdı!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

O da bornozlu poz verme akımına uydu! Yatağın içinde...

O da bornozlu poz verme akımına uydu! Yatağın içinde...

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Yeni dizisindeki rolü belli oldu! 'İlk gün' notuyla paylaştı

Yeni dizisindeki rolü belli oldu! 'İlk gün' notuyla paylaştı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bütün parasını bunun için harcadı

Bütün parasını bunun için harcadı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Önce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlar

Önce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlar

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes peşide! 'Midemi bulandırıyor'

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes peşide! 'Midemi bulandırıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milano Moda Haftası'na damga vuran olay! Yılın modeli seçilmişti, podyuma almadılar

Yılın modeli seçilmişti, podyumda yer bulmadı! Gerekçe şaşkına çevirdi

Ünlü kadınların 'yayılma trendi' erkek takipçileri kızdırdı!

Yayılarak oturma kızdırdı! 'Şikayet etmeye hakkınız yok'

Çok sık yapıyoruz! İşte bilmeniz gereken altı güzellik hatası

Meğer yanlış kullanıyormuşuz!

2019 BRIT Ödülleri'nde kırmızı halıdan yansıyanlar!

Kırmızı halının dikkat çekeni! Şekilden şekile girdi

Burberry 'intihar çağrışımlı' tasarım için özür diledi

Moda devinden 'intihar' özrü!

Kylie Jenner estetik iddialarına son noktayı koydu!

'Hiç estetik yaptırmadım, tamamen doğalım!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.