Lady Gaga Oscar Ödüllerine Tiffany & Co gerdanlığıyla damga vurdu! Kolyenin değeri 30 milyon dolar

Oscar ödülleri düzenlenen törenle bu yıl da sahiplerini buldu. Tabii, Oscar için giyinmeye gelince, abartmamak imkankız.

Oscar'ın göze çarpan en dikkat çekici ünlüsü kuşkusuz 30 milyon dolar değerinde Tiffany & Co marka gerdanlık takan Lady Gaga oldu.

Gecede Alexander McQueen imzalı siyah bir elbise tercih eden Gaga 128.54 karat pırlanta kolyesiyle tüm ışıltıya sahip görünüyordu. Gecede Shallow ile en film şarkısı ödülünü alan Gaga'nın Audrey Hepburn'dan ilham aldığı göze çarpıyordu.

Audrey Hepburn Breakfast at Tiffany filminde Tiffany§Co mücevherler ve filmiyle özdeşleşen ikonik siyah elbise bir döneme damga vurmuş ve yıllar boyu fenomenliğini korumuştu.

Sarı elmas ilk önce 1877'de Güney Afrika'da keşfedildi ve Charles Lewis Tiffany tarafından bir yıl sonra 18.000 dolar karşılığında satın alınmıştı.



