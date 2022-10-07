Laptop RAM kapasitesini arttırmak isteyenler için en iyi laptop RAM markaları

RAM, İngilizce olarak Random Access Memory kelimelerinin kısaltması olarak bilinir. RAM, bilgisayarın işlemlerini geçici olarak üstüne alan, gerçekleştiren ve daha sonra ana belleğe aktaran bir birim olduğu için bilgisayarın çalışma performansına direkt etki eder. Eğer laptopınızı hızlandırmak istiyorsanız iyi bir RAM alarak işe başlayabilirsiniz. Gelin, en iyi RAM seçeneklerini beraber inceleyelim.

Laptop RAM ne işe yarar ve nasıl seçilir?

RAM, bilgisayarın çalışma hızını etkileyen önemli parçalardan biri. Bilgisayara verilen komutlar, öncelikle RAM tarafından işleme tabi tutulduktan sonra ana belleğe aktarılır. Bu sebeple RAM'in çalışma kapasitesi ve işleme hızı bilgisayarın çalışma hızını direkt etkiler.

"Laptop RAM neye göre alınır?" diye düşünüyorsanız hemen cevaplayalım: Laptoplar için RAM seçerken öncelikle RAM'in So-Dimm olmasına dikkat etmelisiniz. Daha sonra ise RAM'in DDR soket tipi, MHz değeri ve frekansına bakmalısınız. Eğer laptop üzerindeki işlemci, bu üç değeri karşılıyorsa istediğiniz her türlü RAM'i alabilirsiniz. Özellikle RAM üzerine ekleme yapmayı düşünüyorsanız aynı değere sahip olan RAM'leri tercih etmeniz gerekir.

1. Optimize edilmiş yeni nesil sistem: Crucial 8GB 2666MHz DDR4 SODIMM CT8G4SFRA266

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Laptop için RAM önerisi arayanlara iletilebilecek ideal seçeneklerden biri, Crucial 8GB 2666MHz DDR4 SODIMM CT8G4SFRA266. Ürün, yeni nesil işlemciler ve platformlar için tekrardan optimize edilmiş teknolojisiyle anında bilgisayara uyum sağlar. DDR4 özelliğine sahip olduğu için 3200 MT/s hızına erişme kapasitesiyle verileri hızlı bir şekilde işleyebilir. Bu sayede bilgisayarınızın işlem gerçekleştirme hızında belirgin bir artış gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda ürün, yüksek veri hızlarına erişmesi için sistemin bant genişliğini %30 oranında artırır. Laptopların en büyük sıkıntısı olan pil sorununa destek olmak adına %40 daha az güç tüketme özelliğiyle kullananların beğenisini kazanır.

2. Kaliteli ve uygun fiyatlı: Samsung 8 GB RAM Laptop Sodımm

Samsung 8 GB RAM Laptop Sodımm, 8 GB işlem kapasitesi sayesinde pek çok işlemi aynı anda gerçekleştirebilir. DDR3L soket yapısı ile ürün, 1600 MT/s hızına ulaşabilir ve bu yapıya uyumlu anakartlarda kullanılabilir. Laptop üzerine RAM takviyesi yapmak isteyenler için uygun fiyatlı seçeneklerden biri olan cihaz, 204 adet pin sayısına sahip. Üzerinde 16 adet çip bulunduran modül, DDR3 soket uyumlu anakartlar ile rahatlıkla kullanılabilir. Samsung'un kalitesinden eminseniz ürünü satın almaya ne dersiniz?

3. Otomatik hız aşırtma işlevi: Kingston FURY Impact 8 GB D4 3200 MHz DDR4 Bellek

En iyi laptop RAM markası seçenekleri arasında yer alan Kingston'ın FURY Impact 8 GB D4 3200 MHz DDR4 Bellek modeli; üstün özellikleriyle dikkat çeker. İnce ve zarif tasarımıyla göz dolduran ürün, tak-çalıştır özelliği sayesinde kolay bir kullanıma sahip. Güçlü SODIMM performansı ve otomatik hız aşırtma işlevi ile kullanıcılara beklenenden çok daha fazlasını sunar. Ürün, hem AMD hem Intel işletim sistemlerinde kolaylıkla kullanılabilir. Kaliteli ve işlevsel bir RAM arıyorsanız bu ürünü incelemenizde fayda var.

4. Laptop hızını ikiye katlayan: Game Master 16GB 2666MHz DDR4 Laptop RAM

Bilgisayarınızın hızını arttırmada kullanabileceğiniz laptop için en iyi RAM seçenekleri içinde bulunan Game Master 16GB 2666MHz DDR4 Laptop RAM, laptopınızın performansını direkt olarak etkileyen birçok özelliğe sahip. 16 GB işlem kapasitesi sayesinde kendisine verilen bütün görevleri anında halleden ürün, bilgisayarınızın işleyişinde gözle görülür bir değişim sağlar. DDR4 soketiyle uyumlu olarak çalışan cihaz, 2666 Mhz hıza ulaşabilir. Bu sayede dizüstü bilgisayarınız hem daha fazla görevi tek seferde yerine getirebilir hem verileri daha hızlı işler hâle gelir.

5. Kolay kurulumuyla: Lexar Notebook Bellek, 8GB DDR4 3200MHz Nb So-Dimm

Lexar Notebook Bellek, 8GB DDR4 3200MHz Nb So-Dimm, sahip olduğu hız ve özellikler bakımından dizüstü bilgisayarınızın çalışma performansını etkili bir şekilde artırır. 3200 MHz hız kapasitesiyle her türlü işin kolaylıkla üstesinden gelen ürün, DDR4 soket girişi ile uyumlu çalışır. 3600 Watt değeri bulunan ürün, kolay kurulumu ile kullananların beğenisini kazanır. "Hem kaliteli hem piyasaya göre uygun fiyatlı bir RAM arıyorum." diyorsanız bu ürünü detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz. Cihazın 30 x 25 x 20 santimetre ölçülerinde olduğunu söylemeden geçmeyelim.

6. Üstün performans sunan: Longline 8 GB DDR4 2133 MHz Notebook Bellek CL15 PC4-17000 SO-DIMM

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Longline 8 GB DDR4 2133 MHz Notebook Bellek CL15 PC4-17000 SO-DIMM, laptoplarda kullanılabilecek yüksek performanslı RAM seçenekleri arasında yer alır. AMD ve Intel işletim sistemleri ile uyumlu çalıştığı için pek çok kullanıcı tarafından sıklıkla tercih edilir. 3 x 1 x 6,7 santimetre ölçülerle tasarlanmış cihaz, mini boyutu ile rakiplerinden ayrılır. 2133 MHz hız kapasitesi ve 8 GB belleği ile her türlü işin üstesinden kolay bir şekilde gelir. Kaliteli ve dayanıklı olan bu üründen memnun kalacağınıza hiç şüphemiz yok.

7. Hızlı ve dayanıklı: Bugatek 8GB 1600 MHz DDR 3 11 Cl Laptop RAM

Eğer dizüstü bilgisayarınızda DDR3 özellikli 8 GB kapasiteli bir RAM varsa yanına takacağınız Bugatek 8GB 1600 MHz DDR 3 11 Cl Laptop RAM, bilgisayarınızın hızını bir anda ikiye katlayabilir. "Peki, Laptop RAM nasıl takılır?" diye düşünüyorsanız hemen yanıtlayalım: Laptopınıza ürünü takarken bilgisayarınızın elektrik enerjisini ve pilini çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra eski RAM'i çıkarıp ürünün yanında bulunan mandal yardımıyla cihazı kolaylıkla bilgisayarınıza takabilirsiniz. Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı RAM arayanlar için ürün, benzersiz bir seçenek.

8. Kalitesiyle öne çıkan: Xnews Branded Memory 32GB DDR4 3200MHz Sodımm

Xnews Branded Memory 32GB DDR4 3200MHz Sodımm, yüksek işlemci ve veri işleme kapasitesi ile bilgisayarınızı ayrı bir seviyeye taşır. Marka, ürünü satın almadan önce bilgisayarınızın sahip olduğu RAM'lerin özelliklerini öğrenmeniz gerektiğini öneriyor. Laptop RAM öğrenme ve özelliklerini görme işlemleri için Win+R tuşlarına bastıktan sonra açılan çalıştır penceresine "Msinfo32" komutunu yazabilirsiniz. Daha basit bir yöntem olarak: masaüstünde yer alan "Bilgisayarım" kısmına sağ tıklayıp özelliklerden RAM kapasitesini öğrendikten sonra ürünü sepetinize ekleyerek güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz.

9. Etkili performans sunan: Corsair 16GB DDR4 2400MHz CL18 Vengeance Siyah Notebook Sodimm Bellek

Corsair 16GB DDR4 2400MHz CL18 Vengeance Siyah Notebook Sodimm Bellek, sahip olduğu işlem kapasitesiyle laptoplarda ciddi performans artışı sağlayabilecek ürünler arasında yer alır. Intel Core TMi7 ve AMD Ryzen 4000 serileriyle uyumlu olan ürün, yeni nesil bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilir. Laptopınız için satın alacağınız bu cihazı, bilgisayarınızın anakartının uyumlu olduğu RAM modeline göre tercih etmeniz gerektiğini hatırlatalım. Ürün, sekizinci veya daha yeni nesil Intel Core TM i7 dizüstü bilgisayarlar ve AMD Ryzen işletim sistemlerine uygun olarak çalışır.

10. Güçlü performansıyla: Xnews Integral 16 GB DDR4 RAM 3200 MHz Sodımm

Xnews Integral 16 GB DDR4 RAM 3200 MHz Sodımm, hem işlem kapasitesi hem işlem gerçekleştirme hızı bakımından kullanıcıların dikkatini çeken ürünlerden biri. DDR4 soketiyle bu tip girişe uygun anakartlarla uyumlu çalışabilen cihaz, aynı zamanda MHz olarak da aynı seviyeye sahip RAM'lerin yanına eklenebiliyor. Laptopında sıklıkla donma ve kasma gibi problemler yaşayan ve işlemlerin gerçekleştirilme hızından memnun olmayanlar için ürün, oldukça ideal. Bilgisayarınızı hızlandırmak istiyorsanız ürünü detaylı bir şekilde inceledikten sonra sepetinize eklemeye ne dersiniz?