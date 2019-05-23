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Lastik botla ölüm yolculuğuna çıkan 28 kaçak göçmen gece görüş kamerasıyla görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Kos adasına kaçmaya çalışan 28 göçmen yakalandı.

Lastik botla ölüm yolculuğuna çıkan 28 kaçak göçmen gece görüş kamerasıyla görüntülendi

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Kos adasına kaçmaya çalışan 28 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin Sahil güvenlik ekiplerinin dur ihtarına aldırmadan hayatlarını tehlikeye atarak lastik botla ilerlemeye çalıştığı anlar ise gece görüş kamerasıyla görüntülendi.
Sabah saatlerinde Kara Ada açıklarında Lastik bot ile ülke sınırlarını yasadışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden, 6 Suriye, 5 Yemen, 6 Filistin ve 11 Somali olmak üzere toplam 28 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bölgede devriye görevinde olan SG Güney Ege Grup Komutanlığı botu tarafindan yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerinin lastik bota yaklaştığı ve göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atarak kaçmaya çalıştığı anlar ise gece görüş kamerası tarafından görüntülendi.
Botları durdurularak sahil güvenlik Botuna alınan göçmenler adli ve idari işlemlerinin yapılması maksadıyla Turgutreis Limanına götürüldü.
İşlemleri tamamlanan kaçakların güvenlik güçlerine teslim edileceği öğrenildi.

Lastik botla ölüm yolculuğuna çıkan 28 kaçak göçmen gece görüş kamerasıyla görüntülendi

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