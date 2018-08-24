Lavrov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması için beklenen kolaylaştırmalar konusunda ortak bir istişare mekanizma kurulmasında anlaşıldığını belirterek, "Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. En kısa zamanda müjdeyi alacaksınız." dedi.

Lavrov ile Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile hızla gelişmeye devam eden ilişkilerin Rusya açısından önemine işaret eden Lavrov, "İkili ticaretimiz arasındaki engellerin kaldırılması konusunda mutabakata vardık. Rus turistlerin Türkiye'ye yönelik ziyaretleri de artarak devam ediyor. Bu yıl Türkiye'yi 5 milyonun üzerinde Rus turistin ziyaret etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Lavrov, Ankara'nın, Moskova için kilit ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Otomotiv, tarım, bankacılık ve askeri-teknik alanların yanı sıra TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi stratejik öneme sahip projelerde de yoğun iş birliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.