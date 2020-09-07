HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lavrov: Türkiye ile Rum tarafı arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Lavrov: Türkiye ile Rum tarafı arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her iki taraf da isterse, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle ilişkileri hayli gerilen Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki ilişkilerin onarılmasına yardımcı olabileceklerini söyledi.

Lavrov: Türkiye ile Rum tarafı arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Phileleftheros gazetesine demecinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yardımcı olmaya hazırız, ancak bunu yapmamız için her iki tarafın da bizden yardımcı olmamızı istemesi gerek” dedi.

Lavrov geçmişten beri pek çok defa, Doğu Akdeniz’de sıklıkla yaşanan krizler konusunda endişeli olduklarını söylemiş oldukları hatırlatmasını yaptı.

“Çatışma potansiyelinin artmasıyla sonuçlanabilecek her eylemin kabul edilemez olduğu düşünüyoruz” diyen Lavrov şöyle devam etti:

“Bu nedenledir ki bölgedeki devletlerin liderliklerine defalarca, siyasi anlamda ileri görüşlü davranmaya ve tartışmaları sadece ama sadece barışçıl yolla ve hukuk çerçevesinde ele almaları çağrısında bulunduk.”

'Tartışmalı meselelerin çözümlenmesi için ululararası bir platformumuz mevcut'
Rusya Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’de gözlenen ‘gerilimin daha fazla yükselmesine izin verilmemesi için gerekli olan siyasi iradenin hem Lefkoşa hem de Ankara’da var olduğunu değerlendirdiklerini’ belirtti.

Birleşmiş Milletler’e atıfla, “Kaldı ki tartışmalı meselelerin çözümlenmesi için ululararası bir platformumuz mevcut” diye ekledi.

Ayrıca Lavrov bir soru üstüne, “Türkiye ile olan ilişkilerimize gelirsek, Kıbrıslı dostlarımıza bir defa daha temin ederim ki Rusya-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesi, Ankara ile bölgesel meselelerde işbirliği yapma gereksinimimiz Lefkoşa ile olan diyaloğumuzu hiçbir şekilde etkilemiyor ve etkilemeyecek” açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!
Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Bir sanat eseri olarak 500 bin TL’den satışa çıkan çöp torbası
Bir sanat eseri olarak çöp torbası!
Bin Ladin örgüt üyeleriyle 'erotik videolarla' iletişim kurmuş!
Bin Ladin örgüt üyeleriyle 'erotik videolarla' iletişim kurmuş!
Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!
Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!
Özbekistan, Covid-19 mücadelesinde bölge ülkelere örnek oldu
Özbekistan, Covid-19 mücadelesinde bölge ülkelere örnek oldu
Güneş'in manyetik alanı yüksek çözünürlükte kayda alındı
İlk kez bu kadar çözünürlüğü yüksek şekilde kayda alındı!
Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidiyor!
Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referandum!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.