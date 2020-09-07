Lavrov: Türkiye ile Rum tarafı arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Phileleftheros gazetesine demecinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yardımcı olmaya hazırız, ancak bunu yapmamız için her iki tarafın da bizden yardımcı olmamızı istemesi gerek” dedi.

Lavrov geçmişten beri pek çok defa, Doğu Akdeniz’de sıklıkla yaşanan krizler konusunda endişeli olduklarını söylemiş oldukları hatırlatmasını yaptı.

“Çatışma potansiyelinin artmasıyla sonuçlanabilecek her eylemin kabul edilemez olduğu düşünüyoruz” diyen Lavrov şöyle devam etti:

“Bu nedenledir ki bölgedeki devletlerin liderliklerine defalarca, siyasi anlamda ileri görüşlü davranmaya ve tartışmaları sadece ama sadece barışçıl yolla ve hukuk çerçevesinde ele almaları çağrısında bulunduk.”

'Tartışmalı meselelerin çözümlenmesi için ululararası bir platformumuz mevcut'

Rusya Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’de gözlenen ‘gerilimin daha fazla yükselmesine izin verilmemesi için gerekli olan siyasi iradenin hem Lefkoşa hem de Ankara’da var olduğunu değerlendirdiklerini’ belirtti.