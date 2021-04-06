Lazer epilasyonda bacaklarında 'yanık oluştuğu' iddiasıyla şikayetçi oldu

Konak ilçesindeki güzellik merkezine giden kuaför Sibel Bilir, 17 Şubat'ta lazer epilasyon seansına girdi. Seans sırasında bacağının yandığını hisseden Bilir, iddiaya göre görevliden lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak görevli seansa aynı dereceyle devam etti. Seansı yarım bırakıp, evine dönen Bilir, kısa bir süre sonra vücudunda şiddetli yanma ve acı hissetti. Bacağının su topladığını gören Bilir, durumu telefonla güzellik merkezi görevlilerine bildirip, doktora gideceğini söyledi. Bilir'i güzellik merkezine davet eden görevliler, doktora gitmeden önce firmadaki dermatologa görünmesini istedi. Dermatolog tarafından sürmesi için pomat verilip, "Birkaç güne kadar geçer" denilerek gönderilen Bilir, 3 günün sonunda ağrılara dayanamayarak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrolde Bilir'in bacağında 1'inci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Bilir, hastaneden aldığı raporla Alsancak Polis Merkezi'ne gidip, şikayetçi oldu. Bilir, savcılığa da dilekçe vereceğini söyledi.