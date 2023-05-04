Lazer epilasyonun bilinmeyen yan etkilerini paylaştı! Her kadının bilmesi gerekiyor

TikTok'ta Miriam J, lazer epilasyon yaptırdıktan sonra fark ettiğini iddia ettiği bir yan etkiyi ortaya çıkardı. Miriam, yayınladığı videoda lazer epilasyonun bilinmeyen yan etkisi hakkında herkesi uyardı.

BİR ANDA KOKMANIZA NEDEN OLABİLİR

"Deodorantımın neden artık çalışmadığını merak ediyordum. Görünüşe göre, lazer epilasyon floranızı değiştirebilir ve tuhaf kokmanıza neden olabilir. Geçici ama sıcak bir günde sizi şaşırtıyor."

Videoyu izleyen bazı takipçileri aynı durumu yaşadıklarını paylaştılar. Koltuk altlarını kokladı ve kötü kokmasına neden olanın lazer epilasyon olduğuna inanamayarak tiksintiyle kaşlarını çattı.

Ulusal Tıp Kütüphanesi (NCBI) tarafından yapılan bir çalışmada , "Tüm vücut bromhidrozu ve hiperhidrozu [aşırı terleme], tüm vücut lazer epilasyonunun potansiyel komplikasyonları" bulunmuştur.

Bununla birlikte, NCBI tarafından yapılan başka bir çalışmada , "Lazer radyasyonunun tüy alma amacıyla kullanılması bile mikrobiyal florayı değiştirebilir ve buna ter kokusunun iyileştirilmesi eşlik edebilir" bulundu.



