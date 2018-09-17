Le Pen hakkında göçmen karşıtı sözlerinden dolayı soruşturma açıldı

PARİS (AA) - Fransız aşırı sağcı siyasetçi ve Avrupa Parlamentosu(AP) üyesi Jean-Marie Le Pen hakkında, 2009'da bir radyo kanalında yaptığı konuşmada göçmen karşıtı sözlerinden dolayı soruşturma açıldığı belirtildi.

Le Figaro'da yer alan habere göre, 90 yaşındaki Le Pen, hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

2009'da RTL radyosunda bir programa katılan Le Pen'in, "Adli vakaların kaynağında ya bir göçmen var ya da göçmen kökenli biri var." şeklindeki sözünden dolayı bir kişi veya kitleyi aidiyeti nedeniyle karalama ve iftira suçuyla soruşturulduğu kaydedildi. Söz konusu suçlamayı SOS Racisme derneğinin yaptığı bilgisi verildi.

Haberde, Paris'te sorgu hakimine ifade veren Le Pen'in mahkemeye tekerlekli sandalye ile geldiği bildirildi.

Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi'nin(FN) kurucusu olan ve 38 yıl başkanlığını yürüten Le Pen'in AP üyeliği kapsamındaki dokunulmazlığı, geçen yıl Fransız yargısının talebi doğrultusunda kaldırılmıştı.

Anılarını yazmakla meşgul olduğu belirtilen Le Pen, şubatta hayatının 1928-1958 yılları arasını, siyasete girmeden önceki dönemini "Ulusun oğlu" adıyla yayımlamıştı. Le Pen'in iki ciltten oluşacak anılarının ikinci bölümünü ilkbaharda yayımlayacağı ve Fransa siyasetinin son 40 yılına dair önemli açıklamalara bu kitapta yer vereceği söyleniyor.

1972'de FN'i kuran Le Pen, 2011'de kızı Marine Le Pen'in partinin başına geçmesiyle Onursal Başkan ilan edilmiş, bu ünvanı da mahkeme kararıyla bu yılın mart ayında elinden alınmıştı.

