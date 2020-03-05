Leke tedavisinde yeni soluk: Cosmelan

Tedavi için kullanılan ve lazer tedavisinden kremlere, mezoterapiden peelinge kadar uzanan yelpazede uygulanan çözümlere bir yenisi daha eklendi. Enzimatik peeling olarak bilinen uygulama ile özellikle leke tedavisinde ideal mevsim olan kış aylarında lekelerinizle vedalaşabilirsiniz.
ENZİMATİK PEELİNG NEDİR?
Deride bulunan melanin miktarının azalmasına yardımcı olarak, pigmentasyonun baskılanmasında rol alan ve ciltteki leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskılayan enzimatik peeling, leke mücadelesinde yaygın olarak kullanılan birçok ajanın bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş çoklu bir yöntemdir.
Uzman hekimlerce uygulanan maske ve sonrasında devam kremi ile nemlendiriciden oluşan bir kit olan bu uygulama, diğer uygulamalara kıyasla tek seans olması nedeniyle daha az zaman almaktadır.
Tüm yüz, gövde, vücut, eller, kollar ve dekolte bölgesine uygulanabilen peeling, güneş, hamilelik, doğum lekelerinde, çillerde, sivilce ve sivilce izi lekelerinde etkilidir. Enzimatik peeling leke tedavisi, lekelerinden arınmış, parlak ve taze bir cildin ortaya çıkmasına yardımcı olurken, doğru hasta gruplarına uygulandığında etkili ve güvenli bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.
UYGULAMA NASIL YAPILIR?
Kış aylarında yapılması tavsiye edilen bir uygulama olan enzimatik peeling tedavisi, iğneli bir işlem olmadığı için anestezi gerektirmez. Uygulama öncesinde cilt temizlenerek özel bir yağ çözücü ile cildin üstündeki yağ tabakası tamamen alınır.
Ardından peeling maskesi göz ve dudak çevresi hariç uygulanarak 15 dakikalık gözlem sonrası kişi maskesiyle birlikte evine gönderilir. Yüzdeki maskeyle yaklaşık 10 saat kalındıktan sonra bol su ile yıkanır ve 15 gün sonraki yapılan kontrolün ardından evdeki süreç başlar.
Nemlendirici, devam kremi ve güneş koruyucu ile devam eden bu süreçte ortalama bir ayda cilt sakinleşir. Sonrasında da devam kremi 5-6 ay kullanılır ancak her zaman güneş koruyucu kullanmak şarttır. Hamilelik, emzirme döneminde bu tedavi yapılmazken, haricindeki herkese, her lekeye ve her mevsimde uygulanabilir.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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