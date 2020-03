Leke tedavisinde yeni soluk: Cosmelan

UYGULAMA NASIL YAPILIR?

Kış aylarında yapılması tavsiye edilen bir uygulama olan enzimatik peeling tedavisi, iğneli bir işlem olmadığı için anestezi gerektirmez. Uygulama öncesinde cilt temizlenerek özel bir yağ çözücü ile cildin üstündeki yağ tabakası tamamen alınır.

Ardından peeling maskesi göz ve dudak çevresi hariç uygulanarak 15 dakikalık gözlem sonrası kişi maskesiyle birlikte evine gönderilir. Yüzdeki maskeyle yaklaşık 10 saat kalındıktan sonra bol su ile yıkanır ve 15 gün sonraki yapılan kontrolün ardından evdeki süreç başlar.

Nemlendirici, devam kremi ve güneş koruyucu ile devam eden bu süreçte ortalama bir ayda cilt sakinleşir. Sonrasında da devam kremi 5-6 ay kullanılır ancak her zaman güneş koruyucu kullanmak şarttır. Hamilelik, emzirme döneminde bu tedavi yapılmazken, haricindeki herkese, her lekeye ve her mevsimde uygulanabilir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Bora Özel

www.drboraozel.com

Facebook: @drboraozel

Instagram: @drboraozel

YouTube-Op. Dr. Bora Özel