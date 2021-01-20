HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Leningrad Nükleer Santrali’nde 'özel tasarımlı robot' dönemi başlıyor

Leningrad Nükleer Santrali’nde 'özel tasarımlı robot' dönemi başlıyor

20.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Leningrad Nükleer Santrali’nde 'özel tasarımlı robot' dönemi başlıyor

Rusya’da bulunan Leningrad Nükleer Santrali’nde bundan böyle özgün tasarıma sahip, son teknoloji bir robot kullanılacak. Robot, santralde bulunan VVER-1200 tipi reaktörlerin ve güç ünitelerinin duvar kaplama ve depolama havuzlarının taban hatalarını bulup onarımını yapacak.

Robotik cihaz, yeni tip nükleer santrallere hizmet etmek için özel olarak tasarlandı. Bu robot sayesinde, şu anki nükleer güç santrali işletim yönteminde kullanılan havuzdaki suyun drenajı veya yakıt boşaltmak gibi ek işlemlere gerek duyulmayacak. Robotun en önemli özelliği ise çok fonksiyonlu olması.

ZOR GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELECEK

Robot, olası sızıntıların aranması ve koordinatlarının tanımlanmasının yanı sıra, kusurlu yüzeylerin temizlenmesi ve yüzeyin kaynakla kaplanması işlerini de gerçekleştirecek. Onarım modülleri döner mesnetlerle donatılan robot, böylece havuzun ulaşılması zor yerlerinde de çalışabilecek.

Leningrad NGS-2 Baş Mühendisi Alexander Belyaev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerektiğinde depolama havuzunun kaplamasını inceleyip onaran bir robot, sızıntıları derhal ortadan kaldıracak ve tasarım su seviyesinin korumasını sağlayacaktır" dedi.

ABD'li firma geliştirdi: Robot yunus gerçek yunusu aratmıyor!ABD'li firma geliştirdi: Robot yunus gerçek yunusu aratmıyor!

ÖZEL TASARIMLI ROBOT HAZIRDA BEKLİYOR

Robot, yerine getirmesi gereken tüm işlem zincirinin uzmanlar tarafından simüle edildiği özel bir stantta test edildi. Robot şu anda, Leningrad Nükleer Santrali’nin 5 ve 6 numaralı güç ünitelerinin depolama havuzlarında çalışmaya hazır şekilde muhafaza ediliyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Xiaomi'den flaş karar!Xiaomi'den flaş karar!
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

AB'den teknoloji şirketlerinin yöneticilerine uyarı!

AB'den teknoloji şirketlerinin yöneticilerine uyarı!

Snapdragon'lara rakip oldular: MediaTek Dimensity 1100 ve Dimensity 1200 tanıtıldı!

MediaTek'ten akıllı telefonlarla ilgilenenlere büyük sürpriz!

Xiaomi MiTalk uygulamasını kapatıyor!

Xiaomi'den flaş karar!

Instagram CEO'su Adam Mosseri'den şaşırtan TikTok itirafı!

Instagram CEO'su Adam Mosseri'den şaşırtan TikTok itirafı!

BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.