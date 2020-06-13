Lenovo Legion gaming Phone temmuz ayında hazır

Lenovo, Çin’in ünlü sosyal medya ağı Weibo sayfasında bir teaser görsel paylaşarak sıradaki oyun telefonunun temmuz ayı itibarıyla satışa sunulacağını belirtti.

Lenovo Legion gaming Phone ‘un 5G desteğiyle gelmesi bekleniyor. Bunun yanında Snapdragon 865 çipseti ve 90w hızlı şarj desteği de eldeki bilgiler arasında.

Ürünün oyunlarda yüksek performans göstermesi ve ısınmaması için özel bir soğutma sistemine sahip olacağı da söyleniyor.

Ek olarak Lenovo, bu telefonun AnTuTu’da 600 bin puanı geride bırakarak aynı çipsete sahip diğer tüm telefonlardan daha iyi performans sunacağını da dile getirdi.

Tabii ki bir oyun telefonundan söz ederken ekran boyutu ve ekran yenileme değeri gibi detaylar da önemli, ancak henüz elimizde net detaylar bulunmuyor. Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.

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