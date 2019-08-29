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Leo bebek taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

İZMİR'den İstanbul'a ambulans uçakla getirilerek tedavi edilen Leo bebek taburcu oldu.

Leo bebek taburcu oldu

Esma MURAT/İSTANBUL,(DHA)-İZMİR'den İstanbul'a ambulans uçakla getirilerek tedavi edilen Leo bebek taburcu oldu.
İzmir Konak'ta 13 Ağustos'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Loe bebeğin dudağında ailesi morarma fark etti. Morarmadan endişelenen ve kalbinde sorun olabileceğini düşünen Onur ve Cemran Dalgıç çifti bebekleri Leo'yu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürdü. Yapılan muayenede bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Bebeğin acilen ameliyata alınması gerektiği belirtildi. Leo bebek açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla ambulans uçak ile İstanbul'da bulunan SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Leo bebek burada yoğun bakım ünitesine alındı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından ameliyat 15 Ağustos'ta başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından bugün yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Leo Bebek taburcu oldu.
Baba Onur Dalgıç, "Leo bebeğimizin takip ve tedavi süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen, sürecimizi titizlikle takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali'ye, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Ceyran ve Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile tüm bu süreçte bize çok yakın davranan tüm sağlık personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ailece evimize dönmenin mutluluğunu yaşamamıza vesile olan tüm sağlık çalışanlarına ve bize destek verenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Ülkemiz doktorları bir çocuğu daha hayata döndürdü" diye konuştu.

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