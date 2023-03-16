HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Leonardo Da Vinci'nin annesi hakkında dikkat çeken iddia! Çarpıcı İstanbul detayı...

Leonardo Da Vinci'nin annesi hakkında dikkat çeken iddia! Çarpıcı İstanbul detayı...

16.03.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rönesans döneminde yaşamış İtalyan mimar ve ressam Leonardo Da Vinci'nin annesi Caterina'nın Çerkez olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiayı Napoli L'Orientale Üniversitesinde Rönesans üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Carlo Vecce ortaya attı. İşte haberin detayları...

Leonardo Da Vinci'nin annesi hakkında dikkat çeken iddia! Çarpıcı İstanbul detayı...

Dünyaca ünlü İtalyan dahi, mucit, mimar ve ressam Leonardo Da Vinci'nin annesi Caterina'nın Kafkaslar'dan geldiği ve Çerkez olduğu ileri sürüldü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Napoli L'Orientale Üniversitesinde Rönesans üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Carlo Vecce’nin, Floransa Devlet Arşivi'nde bulduğu orijinal bir belge Leonardo Da Vinci'nin annesi Caterina'nın hikayesinin yeniden yazılmasına yol açabilir.

Söz konusu belge, Leonardo Da Vinci'nin annesi Caterina'nın köle olarak Kafkasya’da Çerkez bölgesinden önce İstanbul'a oradan da Floransa’ya geldiğini ve 2 Kasım 1452'de Leonardo Da Vinci'nin babası Piero Da Vinci tarafından yazılan bir noter tasdiki ile serbest kaldığını ortaya koydu.

Leonardo Da Vinci'nin annesinin hayatına dair keşfettiği bu bulgudan yola çıkarak "Caterina'nın gülümsemesi" kitabını bu hafta içinde yayınlayan Prof. Vecce, Caterina'nın Çerkez kökenli genç bir kız iken kaçırıldığını, önce İstanbul, oradan Venedik'e köle olarak satıldığını ve son olarak Floransa'da daha sonradan oğlu Leonardo Da Vinci'nin babası olacak Pietro Da Vinci ile karşılaştığını aktardı.

Vecce, çalışmalarına Caterina'nın bir süredir dillendirilen köle olduğu iddiasını çürütmek için başladığını ama bulduğu belgenin köle olduğu tezini doğrulayacak nitelikte olduğunu ifade etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didim'de marinada görüldü! Görevliler anbean böyle görüntülediDidim'de marinada görüldü! Görevliler anbean böyle görüntüledi
Deprem açıklaması paniğe yol açmıştı! Bir açıklama dahaDeprem açıklaması paniğe yol açmıştı! Bir açıklama daha
Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa ettiHatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti
Anahtar Kelimeler:
Leonardo da Vinci çerkez

En Çok Okunan Haberler

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.