Leonardo Da Vinci'nin annesi hakkında dikkat çeken iddia! Çarpıcı İstanbul detayı...

Dünyaca ünlü İtalyan dahi, mucit, mimar ve ressam Leonardo Da Vinci'nin annesi Caterina'nın Kafkaslar'dan geldiği ve Çerkez olduğu ileri sürüldü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Napoli L'Orientale Üniversitesinde Rönesans üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Carlo Vecce’nin, Floransa Devlet Arşivi'nde bulduğu orijinal bir belge Leonardo Da Vinci'nin annesi Caterina'nın hikayesinin yeniden yazılmasına yol açabilir.

Söz konusu belge, Leonardo Da Vinci'nin annesi Caterina'nın köle olarak Kafkasya’da Çerkez bölgesinden önce İstanbul'a oradan da Floransa’ya geldiğini ve 2 Kasım 1452'de Leonardo Da Vinci'nin babası Piero Da Vinci tarafından yazılan bir noter tasdiki ile serbest kaldığını ortaya koydu.

Leonardo Da Vinci'nin annesinin hayatına dair keşfettiği bu bulgudan yola çıkarak "Caterina'nın gülümsemesi" kitabını bu hafta içinde yayınlayan Prof. Vecce, Caterina'nın Çerkez kökenli genç bir kız iken kaçırıldığını, önce İstanbul, oradan Venedik'e köle olarak satıldığını ve son olarak Floransa'da daha sonradan oğlu Leonardo Da Vinci'nin babası olacak Pietro Da Vinci ile karşılaştığını aktardı.

Vecce, çalışmalarına Caterina'nın bir süredir dillendirilen köle olduğu iddiasını çürütmek için başladığını ama bulduğu belgenin köle olduğu tezini doğrulayacak nitelikte olduğunu ifade etti. (AA)

