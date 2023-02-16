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  4. Leopar insanlara saldırdı, ülkede alarm verildi! 'Evlerinizden çıkmayın'

Leopar insanlara saldırdı, ülkede alarm verildi! 'Evlerinizden çıkmayın'

16.02.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da bir leopar dehşet saçtı. 4 kişiyi yaralayan leoparla ilgili yetkililer, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısında bulundu. İnşaat halindeki binaların içerisinde saklandığı belirtilirken leoparın nereden geldiği henüz bilinmiyor. Ekiplerin leoparı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da nereden geldiği bilinmeyen bir leopar, insanlara saldırdı. 4 kişiyi yaralayan leoparla ilgili olarak yetkililer bölge insanlarına evlerinden çıkmayın çağrısı yaptı. İnşaat halindeki binaların içerisinde saklandığı belirtilen leoparı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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ETRAFTA KOŞARAK İNSANLARA SALDIRDI

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yerleşim bölgesine leopar indi. Leoparın insanlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine bölgeye İslamabad Yaban Hayatı Yönetimi tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, leoparın etrafta koşarak insanlara saldırdığı ve bir kişinin leopara silahla ateş ettiği görüldü.

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İNSANLARA EVLERİNDEN ÇIKMAYIN ÇAĞRISI

Yetkililer, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı bulunurken, leoparın inşaat halindeki binaların içerisinde saklandığı belirtildi. Leoparın yerleşim bölgesine nereden geldiği henüz bilinmezken, leoparı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Pakistan leopar

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