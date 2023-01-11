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Levent Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında hazırlık komisyonu kararı

11.01.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi. CHP komisyona katılmama kararı aldı.

Levent Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında hazırlık komisyonu kararı

Anayasa Adalet Karma Komisyonu; CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Hazırlık komisyonunda, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç, Alpay Antmen bulunuyor.

CHP, TBMM'DE FEZLEKELERİN GÖRÜŞÜLECEĞİ KOMİSYONA KATILMAYACAK

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarının görüşüleceği Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

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CHP'li üyeler, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oylama gerçekleştirilecek komisyon öncesi Meclis'te basın açıklaması yaptı. TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun toplantısına katılmayacaklarını belirterek, "Bizim için esas olan halkın iradesidir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük bir saldırı altındadır. Bu saldırıya karşı bir savunma altında değiliz. Bütün yakın tarih içerisinde AK Parti iktidarının özellikle 2015, 2016 ve 2017'deki anayasa değişikliği ile başlayan süreçte nihai bir hedefinin olduğunu görüyoruz. Türkiye'de seçimlere saygı duymayan bir iktidar var. Karma Komisyon üyeleri olarak daha önce dokunulmazlık dosyaları ile ilgili yaptığımız toplantıların hepsine katıldık ancak bugün katılmayacağız" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü İbrahim Özden Kaboğlu da 1700 dosya içinden sadece 2'sinin komisyona getirildiğini söyleyip, "Komisyon üyeleri olarak dosyaların nasıl geldiğinden haberdar değiliz. Hangi koşullar ayarlandı da geldi o dosyalardan haberdar değiliz. Anayasa Komisyonu, çalıştırılmayan bir komisyon. Oyuna gelmeyeceğiz. Anayasa bağlılığımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Dokunulmazlığı görüşülecek olan CHP'li Ali Mahir Başarır ise hakkındaki fezlekenin yüz kızartıcı nedenden düzenlenmediğini belirterek, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk. 885 milyonluk hazineyi savunduk. Bizim Mersin'e verilmeyecek hesabımız yok. Korkmuyorum. Arkadaşlarım ile birlikteyim" dedi.

DHA

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Ali Mahir Başarır CHP fezleke

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