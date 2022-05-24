HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Lezzetine kanmayın: Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin! Bozuk dondurma nasıl anlaşılır?

Lezzetine kanmayın: Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin! Bozuk dondurma nasıl anlaşılır?

24.05.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin simge yiyeceklerinden dondurma, havaların ısınmasıyla birlikte her yerde satılmaya başlandı. Bazıları evde kendi dondurmasını yapmayı tercih ederken çoğunluk ise hazır dondurma satın alıyor. Uzmanlar masum görünen dondurma hakkında çok önemli uyarıda bulundu. Aldığınız dondurmaya çok dikkatli bakın; içinde buz parçacıkları ve kristalleşme varsa sakın yemeyin.

Lezzetine kanmayın: Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin! Bozuk dondurma nasıl anlaşılır?

Dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu belirten Ali Manavoğlu, "Sıcak yaz günlerinde serinletici özelliği nedeniyle sevilerek tüketilen dondurmanın sütten imal edilmesi nedeniyle her süt ürünü gibi bozulmaya, mikroorganizma üremesine elverişli gıda maddesi. Hijyenik ortamda muhafaza edilmeyen dondurma, gıda zehirlenmesine neden olabilir" diye konuştu.

b

Dondurmayı külaha servis yapmak için kullanılan kaşıkların iş bittiğinde satış elemanı tarafından bir bardak su içine konmasının önemli yanlışlardan biri olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, su içinde oluşan mikroorganizmaların kaşıkla dondurmaya bulaştığını ifade etti. Manavoğlu, servis kaşıklarının sık sık yıkanıp, temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

c

KRİSTALLEŞME, ERİYİP YENİDEN DONDUĞUNUN KANITI

Dondurmanın bozulmaya karşı hassas gıda maddesi olması nedeniyle üretildikten sonra satışa sunuluncaya kadar mutlaka derin dondurucularda muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, şöyle devam etti:

"Sütten üretilen dondurma uygun sıcaklıkta muhafaza edilmezse salmonella, listeria monocytogenes, enterobacteriaceae bakterileri oluşabilir. Dondurma sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilmeli. Dondurmayı kaşık ile alırken, donmuş olmasına dikkat edilmeli. Tattığınızda kristalimsi, kumsu tat gelmesi dondurmanın eriyip yeniden donduğunun en büyük kanıtıdır. Zararlı mikroorganizmalar nedeniyle ishal, ateş kusma, halsizlik belirtileri görülebilir."

Canan Karatay net konuştu! Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyinCanan Karatay net konuştu! Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

AMBALAJLI ÜRÜNLERDE RASTLANIRSA FİRMAYA BİLGİ VERİLMELİ

Yeterli soğutma sistemi olmayan, güneş ışığı ve toza maruz kalan ortamlarda satışa sunulan dondurmaların sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Manavoğlu, ambalajlı satılan dondurmanın etiket üzerinde yer alan, üretim ve son kullanma tarihine dikkat edilmesi, ambalajı yırtılmış, tadı, kokusu değişmiş dondurmaların tüketilmemesi gerektiğini dile getirdi.

BOZUK DONDURMA NASIL ANLAŞILIR?

Renkli görünümü, meyveli aromasıyla severek tüketilen ambalajlı ürünlerin etiketine bakıldığında çoğunun bitkisel yağlı sütlü buz olduğunu anlatan Manavoğlu, "Ambalajlı ürünleri tüketirken bozulduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Yaz aylarında güneşte bekletilen dondurma dolabında gündüz sıcaklığında bir miktar erimiş, sonrasında tekrar donmuş ürünlere rastlanabilir. Ambalajında görsel bozukluk varsa ürünün bozulmasını anlayabilirsiniz. Tüketici dondurma ambalajını atmadan ilgili firmaya bilgi vermeli" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde... Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...
Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabıRus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılarMasaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

İlginizi Çekebilir

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.