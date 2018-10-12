Lezzetini dağ reyhanından alan yemek: Kaburga dolması

Yöresel lezzetler arasında yer aldığı için kenti ziyarete gelenlerin tadına bakmadan gitmediği kaburga dolması, özel günler için kurulan sofralarda da vazgeçilmez ikramlar arasında bulunuyor. Her malzemesi özenle seçilen bu lezzet, kuzunun sol kaburgası ile yapılırken, iç pilavı da aromasını dağlarda yetişen reyhandan alıyor.

Kaburga dolmasının zahmetli, yemesinin de bir o kadar lezzetli olduğunu vurgulayan Nazlıcan, 37 yıldır Diyarbakır'da babadan oğula bu lezzeti yaşattıklarını dile getirdi.

Nazlıcan, kaburga dolmasının yapımının sabahın erken saatlerinde başladığını belirterek, "Pişirilmesi 4 saati bulan kaburga dolmasının lezzetinin en büyük sırrı dağ reyhanıdır." dedi.

- "Küskünleri birleştirir, barıştırır"

Kaburga dolmasının lezzetinin yanı sıra yapımının zahmetli olmasından dolayı özel bir yemek olduğunu ifade eden Nazlıcan, "Güzel bir tarafı da küskün aileleri birleştirir, barıştırır. Dedem zamanında iki aileyi barıştırmak için anneanneme kaburga dolması yaptırmış. Aileler gelip o kaburga dolmasını görünce 'bizi barıştırmak için sabahın erken saatinde bu evin hanımı kalkmış ve bizim için hazırlamış. Bu yemeğin hatırına olsa bile barışmamız gerekiyor' demişler. İşin püf noktası burada." diye konuştu.

- Özel davetlerin yemeği

Kaburga dolmasının sadece yurt içinden değil yurt dışından da talep gördüğünü anlatan Nazlıcan, "Dubai şeyhlerine, Özbekistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanına yemek yapmaya gittik. Tabii gittiğimiz zaman kuzumuzu alıp gitmiyoruz. Sadece iğne ipliğimizi ve reyhanımızı alıyoruz. Önemli olan yemeği aşkla yapabilmek. Dubai şeyhine yemek yaptıktan sonra bizi çağırdı. Yanına gittiğimde 'kuzuyu da mı Türkiye'den getirdin' dedi. Sadece reyhan, iğne ve ipliğimizi getirdik' dedim. 'Ben bu eti bu kadar güzel yememiştim' dedi. İşin sırrı ustalıkta." ifadelerini kullandı.