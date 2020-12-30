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LG 8K QNED TV ailesi 2021’de geliyor

30.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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LG 8K QNED TV ailesi 2021’de geliyor

LG 8K QNED TV modellerini tanıtmak için kolları sıvadı. Fiyatı ile ev fiyatlarına kafa tutacak olan bu TV, özellikleri ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Ocak ayı yaklaşıyor ve teknoloji şirketleri, bu yıl sanal olacak CES 2021’de yıl için en yeni cihazlarını açıklamaya hazırlanıyor. LG, etkinlikte 2021 premium LCD TV serisi için toplam 10 yeni 4K ve 8K modelden oluşacak ilk QNED Mini LED TV’lerini tanıtacak.

LG'NİN YENİ TV'LERİ MİNİ LED KULLANACAK

LG, bu yeni TV’ler için ilk kez hem quantum nokta hem de NanoCell teknolojilerini tek bir üründe birleştirecek. Firma ayrıca daha iyi kontrast ve görüntülerde daha derin siyahlar için bir Mini LED arka ışık dizisi ekleyecek. Bu sayede canlılığını ve gerçekçiliğini geliştirilmesi hedefleniyor. TV’ler ayrıca 120 Hz’ye kadar yenileme hızlarını da destekleyecek.

TV’ye 1.000.000: 1 kontrast oranı ve gelişmiş yerel karartma teknolojisine sahip yaklaşık 2.500 karartma bölgesi veren neredeyse 30.000 küçük LED sayesinde HDR yetenekleri de büyük ölçüde geliştirilecek.

LG, 11 Ocak 2021’den itibaren sanal CES standında birinci sınıf 86 inç 8K QNED TV’sini sergileyecek.

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LG’nin Ev Eğlence Şirketi Ar-Ge kıdemli başkan yardımcısı Nam Ho-jun, QNED Mini LED TV’lerle ilgili olarak şunları söyledi; ''Yeni QNED serimiz, LCD TV alanını genişleten ve iyileştiren ve tüketicilere başka bir müthiş izleme seçeneği sunan birinci sınıf bir ev eğlencesi seçeneğidir. Bu TV’ler, onları diğer LCD TV’lerden ayıran, yeniliğe ve standardı ileriye taşımaya olan bağlılığımıza hitap eden bir deneyim sunuyor.''

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