LG geri döndü: LG Velvet tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

LG Velvet ismi aslında hiç yabancı değil. Zira bugünki tanıtım öncesi LG, LG Velvet'in detaylarını paylaşmıştı. LG'nin bu kararı almasında ise sızıntılar büyük rol oynamıştı. Nitekim takvimler 7 Mayıs 2020'yi gösterdiğinde LG yine de duyurusunu gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. LG, yaptığı resmi duyuru ile 5G'li LG Velvet'i tanıttı ve akıllı telefonun bilinmeyenlerini ortaya çıkardı.

LG VELVET ÖZELLİKLERİ

LG Velvet'in özellikleri arasında 6,8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde POLED bir ekran var. Bu ekran 20:5:9 ekran formatına sahip. Ayrıca ekran bir kalem desteği de sunuyor. Bu kalem sayesinde el yazıları dijital ortama aktarılıyor. Anlaşılan o ki Samsung Galaxy Note ailesine dişli bir rakip doğmuş durumda.

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İş donanım tarafına gelince ise kalem desteği kadar dişli bir rakip görmemiz epey güç. Zira LG Velvet gücünü orta seviye akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 765 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanında ise 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı kullanıcılara sunuluyor. Tabi Micro SD kart desteği de unutulmamış. LG Velvet tüm gücünü ise 4,300 mAh değerindeki bataryasından almakta. Gelelim LG Velvet'in daha tanıtılmadan çok konuşulan kameralarına.