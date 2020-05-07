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LG geri döndü: LG Velvet tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

LG Velvet sonunda resmileşti. LG'nin yeni 'geri dönüş' telefonu LG Velvet, LG tarafından yapılan duyuru ile tanıtıldı. Tasarımıyla hayli şık gözüken Android akıllı telefon, özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki LG Velvet özellikleri neler? LG Velvet fiyatı ne kadar?

LG geri döndü: LG Velvet tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

LG Velvet ismi aslında hiç yabancı değil. Zira bugünki tanıtım öncesi LG, LG Velvet'in detaylarını paylaşmıştı. LG'nin bu kararı almasında ise sızıntılar büyük rol oynamıştı. Nitekim takvimler 7 Mayıs 2020'yi gösterdiğinde LG yine de duyurusunu gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. LG, yaptığı resmi duyuru ile 5G'li LG Velvet'i tanıttı ve akıllı telefonun bilinmeyenlerini ortaya çıkardı.

LG VELVET ÖZELLİKLERİ

LG Velvet'in özellikleri arasında 6,8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde POLED bir ekran var. Bu ekran 20:5:9 ekran formatına sahip. Ayrıca ekran bir kalem desteği de sunuyor. Bu kalem sayesinde el yazıları dijital ortama aktarılıyor. Anlaşılan o ki Samsung Galaxy Note ailesine dişli bir rakip doğmuş durumda.

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İş donanım tarafına gelince ise kalem desteği kadar dişli bir rakip görmemiz epey güç. Zira LG Velvet gücünü orta seviye akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 765 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanında ise 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı kullanıcılara sunuluyor. Tabi Micro SD kart desteği de unutulmamış. LG Velvet tüm gücünü ise 4,300 mAh değerindeki bataryasından almakta. Gelelim LG Velvet'in daha tanıtılmadan çok konuşulan kameralarına.

Lg-1

LG Velvet'in arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kamera kurulumunun tasarımı ise oldukça simetrik ve deyim yerindeyse boy boy. Kameralardan ilki ve çapı en büyük olanı 48 MP çözünürlüğünde. Diğer iki kamera ise sırasıyla 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik algılayıcı olarak görev yapıyor. Telefonun selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde.

LG VELVET FİYATI

LG Velvet'in fiyatı 680 euro (yaklaşık 735 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın orta seviye bir akıllı telefon için oldukça yüksek olduğunu söylemek gerek.

LG VELVET TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6,8 inç büyüklüğünde POLED FHD+ ekran
Qualcomm Snapdragon 765G işlemci
8 GB RAM
128 GB dahili depolama alanı
48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü
16 MP ön kamera
4.300 mAh
IP68 toza ve suya karşı dayanıklılık
3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C girişi, 5G ve NFC desteği
Android 10 işletim sistemi
Fiyat: 735 dolar

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