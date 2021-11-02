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LG'nin yeni araç içi bilgi eğlence sistemi, Megane E-TECH Electric ile sunulacak

02.11.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG Electronics'in (LG) yeni nesil Araç İçi Bilgi-Eğlence (IVI) sistemi, 2022'de yeni Renault Megane E-TECH Electric ile piyasaya sürülecek.

LG'nin yeni araç içi bilgi eğlence sistemi, Megane E-TECH Electric ile sunulacak

LG açıklamasına göre, markanın IVI sistemiyle donatılmış yeni araç, kısa süre önce Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen dünyanın en büyük mobilite konferansı IAA MOBILITY 2021'de görücüye çıktı.

LG'DEN RENAULT İLE ORTAKLAŞA YAZILIM

IVI sistemine güç veren yazılım, LG tarafından Renault ile ortaklaşa geliştirildi ve temeli Google Android Automotive'e dayanıyor. Yazılım aynı zamanda, Scaled Agile Framework'ü (SAFe) kullanan ilk yazılım olarak tanınıyor. Yazılım, işletim sistemini kablosuz olarak güncelleyebilme ve araç şarj durumunu uzaktan kontrol edebilme gibi özellikler sunmak için aracın donanımından bağımsız olarak çalışıyor.

LG yeni araç içi sistemi

GAS SERTİFİKASI ALAN ANDROID 1O TABANLI İLK SİSTEM

Ayrıca, LG'nin Android tabanlı IVI sistemi, Google Otomotiv Hizmetleri'nden (GAS) sertifika alan Android 10 tabanlı ilk sistem olma unvanını taşıyor. Platform, akıllı bilgi-eğlence hizmetleri ve Merkez Bilgi Ekranı (CID) aracılığıyla Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play dahil olmak üzere çeşitli Google uygulamalarına kolay erişim sunuyor.

Renault'dan Renault'dan "elektrikli" hamle: Yeni Megane E-Tech Electric görücüye çıktı!

RENAULT VE LG'DEN AÇIKLAMALAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Yazılım Fabrikası Alliance Global Başkan Yardımcısı Thierry Cammal, "Dijital kokpitler, sürücülerin ve yolcuların araçlarıyla etkileşim şeklini hızla değiştirerek daha fazla kişiselleştirme ve gelişmiş konfor sağlıyor. LG ile devam eden ortak çalışmamızın, IAA MOBILITY'de tanıtılan Megane E-TECH Electric'imiz için olağanüstü bir Android kokpit sunmada kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

LG Otomotiv Bileşenleri Şirketi Başkanı Dr. Kim Jin-yong ise "Yeni IVI sistemimiz, istikrarlı, gelişmiş ve kullanıcı dostu otomotiv yazılım platformlarına yönelik artan talebi karşılamakla kalmıyor, bunun üzerine de çıkıyor. Sürekli yenilik ve Renault gibi uzman ortaklarla iş birliği yoluyla LG, kendini farklılaştırılmış araç içi deneyimler sunmaya ve küresel otomobil endüstrisi için bir çözüm sağlayıcı olarak konumunu daha da güçlendirmeye adamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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(AA)

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Renault
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