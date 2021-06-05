Uzun ve zorlu bir eğitim dönemi bitmek üzere. LGS dahil birçok sınavın gerçekleşme tarihi yaklaşmış durumda. 6 Haziran'da yapılacak LGS sınavına son bir gün kaldı. Bunun üzerine yakını sınava girecek olan vatandaşlar öğrenciye moral vermek ve motivasyonunu yükseltmek için başarı sözleri araştırmaya başladı. LGS başarı mesajları moral veriyor! İşte en güzel, komik ve eğlenceli LGS başarı sözleri ve mesajları!

EN GÜZEL, KOMİK VE EĞLENCELİ LGS BAŞARI SÖZLERİ VE MESAJLARI

"Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun"

"Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar."

"Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. LGS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle…"

"Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim."

"LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya."

"Yeni başarılara imza atman temennisi ile LGS sınavında başarılar."

"LGS sınavında kolaylıklar dilerim."

"LGS'cilere içten bir başarılar diliyorum. Her şey umduğunuz gibi olsun."

"Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar…"