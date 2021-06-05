Uzun ve zorlu bir eğitim dönemi bitmek üzere. LGS dahil birçok sınavın gerçekleşme tarihi yaklaşmış durumda. 6 Haziran'da yapılacak LGS sınavına son bir gün kaldı. Bunun üzerine yakını sınava girecek olan vatandaşlar öğrenciye moral vermek ve motivasyonunu yükseltmek için başarı sözleri araştırmaya başladı. LGS başarı mesajları moral veriyor! İşte en güzel, komik ve eğlenceli LGS başarı sözleri ve mesajları!
"Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun"
"Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar."
"Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. LGS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle…"
"Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim."
"LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya."
"Yeni başarılara imza atman temennisi ile LGS sınavında başarılar."
"LGS sınavında kolaylıklar dilerim."
"LGS'cilere içten bir başarılar diliyorum. Her şey umduğunuz gibi olsun."
"Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar…"
"İyi okuyasın soruları, güzel gelsin LGS sonuçları. Başarılar…"
"Her sınav yeni bir başlangıçtır. LGS'de başarılar…"
"Bitmişse konular, kolaydır sorular. LGS'de başarılar."
"Yarınki LGS sınavının istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum."
"Dualarımız da gönlümüz de seninle. LGS sınavında iyi puan alacağından adın gibi eminiz. Başarılar diliyorum."
"Umudunu kaybetme bak patlıcandan bile reçel oluyorsa senden neler neler olur"
"İlla hayattan ders çıkarılacaksa ilk önce matematiği çıkaralım bence"
"Allah'ım sınavda bildiklerimi yaptır, bilmediklerimi attır, attıklarımı tuttur."
"LGS sınavının sana engel değil basamak olması dileklerimle. Başarılar yavrum."
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