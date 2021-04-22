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LGS ertelenecek mi? 2021 yılı LGS sınav tarihleri ile ilgili açıklama

22.04.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde koronavirüs vaka oranlarındaki artışla birlikte LGS sınavının ertelenme durumu gündeme geldi. Yüz yüze eğitime ara verilmesinin sonrasında LGS'nin de ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki Liselere Giriş Sınavı yani LGS ertelenecek mi? İşte 2021 yılı LGS sınav tarihleri ile ilgili açıklama...

LGS ertelenecek mi? 2021 yılı LGS sınav tarihleri ile ilgili açıklama

Koronavirüs vaka oranlarında meydana gelen ani artışla beraber LGS sınavının ertelenme durumu da gündeme geldi. Binlerce aday yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından LGS'nin de ertelenip ertelenmeyeceği sorguluyor. Peki Liselere Giriş Sınavı yani LGS ertelenecek mi?

LGS ERTELENECEK Mİ? 2021 LGS SINAV TARİHLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan LGS sınavı, vaka sayılarının durumu ve Bilim Kurulundan gelecek olan tavsiye ve değerlendirmelere göre belirlenecek. Sınavın yapılacağı tarihlerde herhangi bir olumsuz durum öngörülürse LGS ve YKS sınavları Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve karar merci Kabine Toplantısı olacak. Kabine Toplantısı ise, 26-27 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Sonraki iki haftada yapılacaklar için kararlar, bu toplantıda alınacak. YKS, son açıklanan tarihlere göre 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. LGS sınav tarihi ise 6 Haziran 2021 olarak söylendi.

LGS eğer ertelenmezse geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere tümü çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. İlk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplamda 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden yine toplamda 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için ise 80 dakika süre verilecek.

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