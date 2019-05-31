LGS heyecanına saatler kaldı!

Ortaöğretimi tamamlayarak liseye geçecek yaklaşık 1 milyon öğrenci 1 Haziran sabahında LGS’ye girecek. Sınavda başarı gösteren öğrenciler adres gözetmeksizin diledikleri okullara girebilecek.

LGS’nin ilk oturumu 09.30’da başlayacak. Birinci oturumda, öğrenciler; 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından sorumlu olacaklar. İkinci oturumdaysa öğrenciler; Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayacak. Sözel bölümde toplam 50 soru bulunacak. Sayısal bölümde ise toplam 40 soru bulunacak.

