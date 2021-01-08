LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman olacak? Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Öğrencilerin merakla beklediği LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Şimdi, 2021 LGS ne zaman olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. Bu yılki sınav için ilki 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan örnek soru kitapçıklarının ikincisi de Bakanlığın meb.gov.tr web sitesi üzerinden, 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Bakanlık, bugüne kadar özel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere 880 örnek soru paylaşılmıştı.

Ocak ayı örnek sorularında da Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla, sınava kadar örnek soruların yayımlanmasına her ay devam edilecek.