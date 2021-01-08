LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ne zaman olacak? Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Öğrencilerin merakla beklediği LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Şimdi, 2021 LGS ne zaman olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. Bu yılki sınav için ilki 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan örnek soru kitapçıklarının ikincisi de Bakanlığın meb.gov.tr web sitesi üzerinden, 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Bakanlık, bugüne kadar özel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere 880 örnek soru paylaşılmıştı.
Ocak ayı örnek sorularında da Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla, sınava kadar örnek soruların yayımlanmasına her ay devam edilecek.
Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sınavın ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran tarihinde yapılacak.
Öğrenci ve veliler, okulların yüz yüze eğitime geçeceği zamanı da merakla bekliyor. Son olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Eğitimin devam etmesinin herkesin arzusu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 15 Şubat’ın okulların açılması için bir öngörü olarak göründüğü belirterek o tarih yaklaştığı zaman yeniden değerlendirmenin daha doğru olacağını aktardı. Vaka sayısının ve hasta sayısının aşağıya doğru yönelmesi durumunda okulların Eylül ve Ekim’de olduğu gibi kademeli olarak açılmasının daha doğru olacağını söyledi. Aynı zamanda Prof. Dr. İlhan, o dönemde de istemeyen veliler için uzaktan eğitim seçeneğinin bulunmasının daha doğru olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.
Eylül ve Ekim ayında velilerin ve öğrencilerin kurallara uyduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlhan, herkesin okullar açıldığı zaman çocuklara örnek olması gerektiğini belirtti. Hijyen, maske ve fiziksel mesafe konusunda örnek olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İlhan, aşılama konusunda öncelikli ikinci grupta öğretmenlerin yer aldığını söyledi. Sürece bakıldığı zaman hocaların da aşılanmasıyla beraber eğitim kurumlarının açılmasının söz konusu olabileceği kanısında olduğunu belirtti. Vaka sayısı ve hasta sayısında iyi bir düzeyin yakalandığını aktaran Prof. Dr. İlhan, aşağı iniş trendinin devam etmesi, hasta sayılarında binlerin altının görülmesi ve hasta sayılarının belli illerde özellikle çok yoğun olmaması durumunda okulların açılabileceğini rahatlıkla söylemenin mümkün olduğunu dile getirdi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın da değerlendirmeler yaptı. Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise başta güz döneminde yapıldığı gibi değil de okulları açık tutabilecek dış kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Ülkenin geleceği eğitim üzerine kurgulanacaksa en son okullarla ilgili kısıtlama yapılmalı yönünde değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, geri kalanlarının da ona göre planlanması gerektiğini belirtti.
Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, sömestr tatilinden sonra okulların açılması önemseniyorsa toplumsal bilinçle okulların açılabileceği diğer tüm faktörlerin yerine getirilmesi gerektiğini aktardı. Aksi takdirde kamusal bir uygulama ile bunun zor olduğunu söyledi. Okulların açılabilmesi ve çocukların eğitime devam edebilmesi adına 1 aylık süreçte “ne yapmamız gerekiyor” şeklinde herkesin kendine sorması gerektiğini belirtti. Bunun sağlanması halinde salgının kontrol edilebileceğini ve okulların da açılabileceğini söyledi.
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