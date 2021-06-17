"LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?" , "Lise tercihleri ne zaman 2021?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Lise tercihleri geçen yıl 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 30 Haziran 2021'de açıklanacağı duyuruldu. Öğrenciler sınav sonuçlarını “www.meb.gov.tr” internet adresinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları adreslere posta ile gönderilmeyecek. Sonuçlar elektronik ortamdan öğrenilecek.

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

Lise tercihlerinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanmıştı. Bunun ardından da tercih kılavuzu öğrencilerin bilgisine sunulmuştu. Öğrenciler lise tercihlerini 20-29 Temmuz arasında yapmıştı.

Tercihler https://eokul.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. Öte yandan öğrenci mezun olduğu okula gidip veya herhangi resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden tercihlerini gerçekleştirebilir.