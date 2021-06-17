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LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Lise tercihleri ne zaman 2021?

17.06.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi sınavı tamamlandı. Öğrencilerin gözleri şimdilerde ise sınav sonuçlarına çevrildi. Öte yandan tercih tarihleri de araştırılıyor. Tüm lise adayı öğrenciler, sınav sonuçlarına göre en güzel liseye yerleşmek istiyor. Peki LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Lise tercihleri ne zaman 2021? İşte ayrıntılar...

LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Lise tercihleri ne zaman 2021?

"LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?" , "Lise tercihleri ne zaman 2021?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Lise tercihleri geçen yıl 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 30 Haziran 2021'de açıklanacağı duyuruldu. Öğrenciler sınav sonuçlarını “www.meb.gov.tr” internet adresinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları adreslere posta ile gönderilmeyecek. Sonuçlar elektronik ortamdan öğrenilecek.

LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Lise tercihleri ne zaman 2021?

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

Lise tercihlerinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanmıştı. Bunun ardından da tercih kılavuzu öğrencilerin bilgisine sunulmuştu. Öğrenciler lise tercihlerini 20-29 Temmuz arasında yapmıştı.

Tercihler https://eokul.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. Öte yandan öğrenci mezun olduğu okula gidip veya herhangi resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden tercihlerini gerçekleştirebilir.

BU DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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