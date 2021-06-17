"LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?" , "Lise tercihleri ne zaman 2021?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Lise tercihleri geçen yıl 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 30 Haziran 2021'de açıklanacağı duyuruldu. Öğrenciler sınav sonuçlarını “www.meb.gov.tr” internet adresinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları adreslere posta ile gönderilmeyecek. Sonuçlar elektronik ortamdan öğrenilecek.
Lise tercihlerinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanmıştı. Bunun ardından da tercih kılavuzu öğrencilerin bilgisine sunulmuştu. Öğrenciler lise tercihlerini 20-29 Temmuz arasında yapmıştı.
Tercihler https://eokul.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. Öte yandan öğrenci mezun olduğu okula gidip veya herhangi resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden tercihlerini gerçekleştirebilir.
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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