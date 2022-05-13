HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. LGS TARİHİ 2022! LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ÖSYM ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

LGS TARİHİ 2022! LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ÖSYM ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

13.05.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Bu sınav ile adaylar, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve meslek liselerine yerleşiyor. Peki LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınava ilişkin merak edilenler.

LGS TARİHİ 2022! LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ÖSYM ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

2022 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınava ilişkin başvurular, Milli Eğitim Bakan tarafından 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında merkezi olarak yapılmıştı. Öğrenci ve veliler, 2022 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Biz de LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ile sınava ilişkin bilgileri sizler için derledik.

2022 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS sınavına sayılı günler kaldı. Başvurusunu tamamlayan öğrencilerin merak ettiği sınav yerleri hakkında açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre LGS giriş yerlerinin 27 Mayıs tarihi itibariyle duyurulacağı ifade edildi.

2022 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS için başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak yapıldı.

LGS 5 Haziran’da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak.

75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeNisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdiTam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kaşıkçı Elması çalındı mı? Açıklama geldiSosyal medya bunu konuşuyor! Kaşıkçı Elması çalındı mı? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.