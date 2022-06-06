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LGS'ye girmeyen öğrenciler hangi liselere kayıt yaptıracak 2022? LGS’ye girmeyenler hangi puanla okullara yerleştirilecek, nasıl kayıt yaptıracak?

06.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS'ye girmeyen öğrencilerin hangi liselere kayıt yaptırabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, dün gerçekleşen sınavın ardından internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu. Peki LGS'ye girmeyen öğrenciler hangi liselere kayıt yaptıracak 2022? İşte LGS’ye girmeyen öğrencilerin hangi puanla okullara yerleştirileceğine dair detaylar...

LGS'ye girmeyen öğrenciler hangi liselere kayıt yaptıracak 2022? LGS’ye girmeyenler hangi puanla okullara yerleştirilecek, nasıl kayıt yaptıracak?

LGS'ye girmeyen öğrenciler hangi puanla okullara yerleştirilecek? sorusunun yanıtı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklananın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları 30 Haziran'da belli olacak. Peki LGS'ye girmeyen öğrenciler hangi liselere kayıt yaptıracak? GS’ye girmeyen öğrencilerin hangi puanla okullara yerleştirileceğine dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

LGS'YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ LİSELERE KAYIT YAPTIRACAK 2022?

LGS'ye girmeyen öğrencilerin lise kayıtlarını nasıl yaptıracakları merak konusu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı tüm 8.sınıf öğrencilerinin kaydını otomatik olarak gerçekleştirdi. Aynı uygulama bu sene de yapıldı

1 milyonun üzerinde öğrencinin LGS kaydı yapıldı. ve öğrenciler 5 Haziran Pazar günü sıava girdi.

LGS'ye kaydı yapılan öğrencilrin sınava girme zorunlulukları söz konusu işlem otomatik yapıldığı için bulunmuyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; LGS'ye girmeyen öğrenciler okul puanlarına göre yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

LGS'YE GİRMEYENLER HANGİ PUANLA OKULLARA YERLEŞTİRİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihlerde öğrenciler e-Okul üzerinden okul tercihinde bulunabilecek

Söz konusu okul tercihleri öğrencinin ikamet bölgesi, komşu bölge ve ikamet dışı bölgelerden yapılabilecek.

Yerel yerleştirme lise tercih işlemleri henüz başlamadı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulduğunda haberlerimiz eş zamanlı olkarak güncellenecektir...

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