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Libya'da 8 toplu mezar bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 10:00 | Son Güncelleme

BM Libya'nın Tarhuna kasabasında şimdiye kadar 8 toplu mezarın bulunduğunu duyurdu. Toplu mezarlardan kimin sorumlu olduğunun kesinleşmediği belirtildi. Kasaba, General Hafter'in Trablus saldırıları için uzun süre destek noktası olarak kullanılmıştı.

Libya'da 8 toplu mezar bulundu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, ülkedeki bir olayı duyurdu.

Misyondan yapılan açıklamaya göre Libya'da son günlerde en az sekiz toplu mezar keşfedildi. BM toplu mezarların Trablus yakınlarındaki Tarhuna kasabasında bulunduğunu duyurdu.

BM, toplu mezarlarda bulunanların kimler tarafından öldürüldüğünün henüz kesinleşmediğini belirtti.

Ayrıca sekiz toplu mezarda bulunan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için yapılan çalışmaların halen devam ettiği bildirildi.

Sarrac hükümetinin İçişleri Bakanlığı kimlik çalışmaları için bir komite oluşturdu. Komite kimlikleri tespit edip, cenazelerin yakınlarına ulaştırılmasını sağlayacak. Ayrıca söz konusu toplu mezarların sorumlulularını da tespit etmek için çalışmalar yapacak.

HAFTER'İN KONTROLÜNDEYDİ

Öte yandan toplu mezarların bulunduğu Tarhuna kasabası uzun süredir General Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyordu. Trablus'a yakın olan kasaba Hafter'in, Sarrac hükümetini devirmek için başlattığı saldırılarda kilit öneme sahipti.

Tripoli'ye yapılan saldırılarda Tarhuna destek noktası olarak kullanılıyordu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler geçen hafta kasabayı Hafter'e bağlı güçlerden almıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD'din Libya Büyükelçiliği, BM'den sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada ABD olayı kınayarak sorumluların ortaya çıkması konusundaki çalışmaları desteklediğini belirtti.

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