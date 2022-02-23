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Libya'daki hükümet krizine Cumhurbaşkanı Erdoğan önerisi

23.02.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gitmeyi önerdiğini belirterek, "Ben de Dibeybe’ye aralarındaki sorunun çözülmesi için Fethi Başağa’nın da gelmesini teklif ettim.” dedi.

Libya'daki hükümet krizine Cumhurbaşkanı Erdoğan önerisi

Libya merkezli "Libya Press" haber sitesinde yer alan habere göre, Devlet Yüksek Konseyi’nin oturumunda konuşan Mişri, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mişri, Başbakan Dibeybe’nin kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gitmeyi önerdiğini söyledi. “Ben de Dibeybe’ye aralarındaki sorunun çözülmesi için Fethi Başağa’nın da gelmesini teklif ettim.” ifadelerini kullanan Mişri, daha fazla detay vermedi.

"ADAY ÖNERİLERİNİ OTURUMDAN ÖNCE SUNMALIYIZ"

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından çıkarılan anayasa beyannamesindeki Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi’nin görev süresinin süresiz uzatılması kısmına itiraz ettiğini belirten Mişri, Devlet Yüksek Konseyi'nin bu konuda görüşlerinin açık olduğunu, Başbakan aday önerilerini ise oturumdan önce sunmayı düşünmediklerini kaydetti.

Mişri ayrıca, Meclis'te oylama yapılmasına yönelik herhangi bir anlaşma söz konusu olmadığını ve anayasal sürecin gidişatı belli olmayana kadar yürütme otoritesinin başlatılmaması için önemli şartlarının olduğunu ifade etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 12 Şubat'taki açıklamasında yeni başbakan seçilmesiyle ilgili nihai bir tutum belirlemediklerini ve Konseyin bir sonraki oturumunda itirazları kabul edeceklerini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi. (AA)

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Cumhurbaşkanı Libya Recep Tayyip Erdoğan
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