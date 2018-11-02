Libya dondurulmuş hesaplarının devrini istiyor

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkesinin yurt dışında dondurulan hesaplarının idaresinin hükümete devredilmesi ve yaptırımların gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

UMH Başkanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi Başkanlığını yürüten İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada Serrac'ın Libya'nın yurt dışında dondurulan hesaplarının idaresinin hükümete devredilmesi talebini içeren sözlerine yer verildi.

Libya'ya uygulanan yaptırımların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin önemini vurgulayan Serrac, söz konusu yaptırımların Libya'nın kalkınmasına ve ekonomisine engel oluşturduğunu dile getirdi.

UMH Başkanı Serrac ayrıca, askeri ve güvenlik alanında görev yapan kurumların vazifelerini yerine getirebileceği uygun şartları sağlamak ve hükümetin yeni düzenlemeleri hayata geçirmesinin yanı sıra terörle ve düzensiz göçle mücadele etmek için kısmi silah ambargosunun kaldırılması talebinde bulundu.

Libya, BMGK tarafından 2011'den bu yana silah ihracatının yasaklanması, yurt dışı varlıklarının ve hesaplarının dondurulması gibi bazı yaptırımlara tabi tutuluyor.

UMH Başkanlık Konseyi Üyesi Ahmed Muaytık, Aralık 2016'da yaptığı açıklamada Libya'nın yurt dışında dondurulmuş 67 milyar dolar parası olduğunu söylemişti.

