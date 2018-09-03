Libya parlamentosundaki anayasa referandumu oturumu ertelendi

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışma nedeniyle dün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmiş, geçen cuma günü ise Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.

Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH, çatışmalar sebebiyle bu güne kadar 41 kişinin öldüğünü, 128'inin yaralandığını ve 8 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Bugün yapılması kararlaştırılan anayasa referandumu yasa tasarısı oylamasının haftaya ertelendiğini ifade eden Belhik, oturum için net bir tarih belirtmedi.

TM sözcüsü Abdullah Belhik, düzenlediği basın toplantısında, Trablus'ta bir haftadan fazladır devam eden çatışma nedeniyle parlamenterlerin meclis binasına ulaşamadığını aktardı.

- Libya'daki anayasa çalışmaları

TM Başkanı Akile Salih geçen pazartesi bir yılı aşkın süredir oylanamayan ve bugün yeniden oylamaya sunulması planlanan anayasa referandumu yasa tasarısı için mecliste karar yeter sayısına ulaşılamaması ve yasanın geçirilememesi durumunda, TM'nin, "2014 yılında çıkarılan 5 sayılı kararı uygulamaya koyacağı ve geçici devlet başkanlığı seçimlerine gidileceğine" ilişkin açıklamada bulunmuştu. Söz konusu açıklama, tartışmalara neden olmuştu.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, üyelerinin seçildiği Şubat 2014'ten yaklaşık üç yıl sonra, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Uluslararası toplum TM'ye "meclis ve başkanlık seçimlerine hazırlık kapsamında anayasa çalışmalarının bir an önce tamamlanması" çağrıları yapıyor.

Geçen mayıs ayında Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi'nde de, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

