HABER

Libya'da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 01:53 | Son Güncelleme

Libya'da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerle General Halife Hafter güçleri arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla Kurban Bayramı münasebetiyle varılan ateşkese rağmen Ayn Zara, Hallet Avn, havalimanı yolu ve Trablus'un güneyinde yer yer çatışma sesleri duyuldu.

UMH'den pazar günü yapılan açıklamada da Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği duyurulmuştu.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Eşiyle tartıştı çatıya çıkarak intihara kalkıştıEşiyle tartıştı çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Kütahya Valisi Toraman: “50 hektarlık alan zarar gördü”Kütahya Valisi Toraman: “50 hektarlık alan zarar gördü”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Beyaz Saray duyurdu! ABD'den flaş karar

Beyaz Saray duyurdu! ABD'den flaş karar

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Eşiyle tartıştı çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Artvin'in Şavşat ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

12 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İşte On Numara'da kazandıran rakamlar

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.