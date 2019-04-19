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Libya'da binlerce kişi Hafter'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:33 | Son Güncelleme

Başkent Trablus ve Misrata'da düzenlenen gösterilerde binlerce kişi Hafter güçlerinin başkente başlattığı saldırıları protesto etti

Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata kentinde düzenlenen gösterilerde, ülkenin doğusundaki silahlı grupların lideri General Halife Hafter'in Trablus'a başlattığı saldırılar protesto edildi.

Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Hafter güçlerinin başkent ve çevresine düzenlediği saldırıları kınadı.

Sivil yerleşim bölgelerini bombaladığı için Hafter'in "savaş suçlusu" olarak yargılanmasını isteyen göstericiler, bu süreçte izledikleri politika nedeniyle Fransa ve Mısır'a da tepki gösterdi.

- Fransa ve Mısır'a tepki: "Ellerinizi üzerimizden çekin"

Göstericilerin, üzerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin fotoğraflarının bulunduğu ve altında "Ellerinizi üzerimizden çekin", "Hafter'e destek vermek savaş ilanıdır" şeklinde ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıması dikkati çekti.

Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinde de Hafter karşıtı gösteri düzenlendi.

Misrata'daki Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, Hafter güçlerinin saldırılarını protesto etti.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları, cuma günü için gösteri çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 213'e yükseldiğini, yaralı sayısının bini aştığını duyurdu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

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gösteri Hafter Libya Misrata Trablus

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