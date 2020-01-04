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  4. Libya'da General Hafter Türkiye'ye karşı "cihat" ve silahlanma çağrısı yaptı

Libya'da General Hafter Türkiye'ye karşı "cihat" ve silahlanma çağrısı yaptı

04.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusunu kontrol eden General Hafter, Libya halkına Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yaptı. Hafter, Libya'daki meselenin artık "Libya'nın kontrolünü geri almaya çalışan bir sömürgeciye karşı" mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

Libya'da General Hafter Türkiye'ye karşı "cihat" ve silahlanma çağrısı yaptı

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan ve Birleşmiş Milletler (BM) destekli hükümete karşı mücadele eden General Halife Hafter, Türkiye'ye karşı silahlanma ve mücadele etme çağrısı yaptı.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, Nisan ayından bu yana Trablus merkezli hükümete karşı yoğun operasyonlar düzenliyor. Trablus'taki Fayez el Sarraj önderliğindeki hükümet, Türkiye'den asker yardımı talep etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi Perşembe günü kabul etti.

Hafter, dün geç saatlerde televizyondan yayınlanan açıklamasında, "kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için" Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yaptı.

Hafter, "Türkiye'nin meydan okumasını kabul ediyoruz ve cihat ilan edip silahlanma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Hafter, Libya'daki meselenin artık Trablus'un "İslamcı milislerden kurtarılması" olmaktan çıktığını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan "Libya'nın kontrolünü geri almaya çalışan bir sömürgeciye karşı" mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kaldı.

Bugün Libya'da iki farklı hükümet bulunuyor ve ülke, coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

LIBYA HARITA

Afrika Birliği: Libya'ya olası müdahalelerden kaygılıyız

Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Mahamat da dün yaptığı açıklamada, başka ülkelerin Libya'ya olası müdahalesinden dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Mahamat, Libya'daki durumun kötüleşmesinin ve halkın sefaletinin artmasının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Mahamat, "Ülkenin iç işlerine Libya halkının temel çıkarlarını ve özgürlük, barış, demokrasi ve kalkınma hedeflerini korumakla hiçbir ilgisi olmayan amaçlarla siyasi ve askeri müdahalede bulunma yönündeki çeşitli tehditler, çatışma olasılığını artırıyor" dedi.

Mahamat, Libya'da krizin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası kamuoyuna Afrika ülkeleriyle güçbirliği yapma çağrısında bulundu.

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