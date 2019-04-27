TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata'da aralarında sarı yeleklilerin de bulunduğu yüzlerce kişi General Halife Hafter'in başkente düzenlediği saldırıları protesto etti.

Sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin çağrısı üzerine Trablus'taki Şuheda Meydanı'nda toplanan yüzlerce Libyalı, Hafter'in Trablus saldırısını kınayarak başta Fransa olmak üzere darbeci generale destek veren ülkelere tepki gösterdi.

Taşıdıkları pankartlarla Trablus'a karşı yürütülen saldırıyı protesto eden göstericiler, Hafter'e destek veren ülkelerle ilişkilerin kesilmesini istedi.

Şuheda Meydanı'ndaki göstericilerde AA muhabirine konuşan Ali Hüseyin Ebu Şukur, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Seyyale'yi ülkede yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz kalmakla suçladı.

Ebu Şukur, Hafter'e hitaben ise "Trablus'u kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Gelirseniz Trablus'u kan gölüne çeviririz. Birleşik Arap Emirlikleri, Sisi ve seni destekleyen her kim varsa hepsini perişan edeceğiz." ifadelerini kullandı.