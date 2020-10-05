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Libya’da mühimmat deposunda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Libya’da Trablus’un batısındaki bir silah deposunda patlama meydana geldi.Trablus’un batısındaki Janzour bölgesinde bulunan bir silah deposunda patlama oldu.

Libya’da mühimmat deposunda patlama

Libya’da Trablus’un batısındaki bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Trablus’un batısındaki Janzour bölgesinde bulunan bir silah deposunda patlama oldu. Patlama nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yerel kaynaklara göre patlama, milislere ait tekstil firmasında bulunan bir silah deposunda meydana geldi. Yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduktan sonra art arda küçük patlamaların olduğu aktarıldı. Patlamaların sonucunda bölgede bazı ev ve araçların hasar gördüğü öğrenildi.

Libya’da mühimmat deposunda patlama

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