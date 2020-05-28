Libya'da ne oluyor: Hafter'in 'Türk hedeflerine yönelik hava operasyonu başlayacak' dediği Libya'da son durum ne?

2014'ten bu yana iç savaşın sürdüğü Libya'da, geçen yılın Nisan ayından bu yana Trablus'u ele geçirmeye çalışan Halife Hafter'e bağlı güçler son birkaç haftada geri çekilmeye başladı.

Bunda, Trablus hükümetine bağlı birliklere destek veren Türkiye'nin payı büyük. Hafter'e bağlı hava kuvvetleri bunun üzerine, bayram sonrası Libya'daki Türk hedeflerine yönelik büyük bir bombardıman düzenleyeceğini açıkladı.

Türk hedeflerine doğrudan saldırı düzenlenmesi durumunda, ülkede birbiriyle çatışan taraflara doğrudan ya da dolaylı destek veren ülkelerden biri ilk kez hedef haline gelmiş olur.

Hem bu riskten kaçınmak, hem de Hafter'in bir yılı aşkın sürede ilerlediği bölgelerin çoğundan birkaç hafta içinde geri çekilmiş olması; Hafter'e destek veren bazı ülkelerin "ateşkes" çağrılarına ağırlık vermesine yol açtı.

Hafter nasıl geri çekildi?

Kasım 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye, Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) hem silah hem de istihbarat ve askeri destek vermeye başladı.