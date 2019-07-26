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Libya'da UMH, Hafter'in hava üssünü vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

UMH, silahlı lider Halife Hafter'in başkent Trablus'u bombalamak için kullandığı Cufra Hava Üssü'ndeki SİHA, askeri kargo uçağı ve savunma sistemlerini vurdu

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçaklarının, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in Trablus operasyonunda kullandığı Cufra Hava Üssü'ndeki silahlı insansız hava aracı (SİHA), askeri kargo uçağı ve hava savunma sistemlerini vurduğu bildirildi.

Burkan el-Gadab Operasyonu resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH'ye bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde Hafter birliklerinin Trablus saldırılarında yoğun olarak kullandığı Cufra Hava Üssü'ndeki SİHA, İlyuşin İl-76 tipi askeri kargo uçağı ve hava savunma sistemlerini vurdu.

Bölgedeki görgü tanıkları da üsteki patlama seslerinin sabahın erken saatlerine kadar sürdüğünü aktardı.

Hafter'in, Cufra Hava Üssü'nü başkentteki sivil bölgeleri de hedef alan insansız hava araçları için kullandığı iddia edilmişti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Yakın zamanda, Hafter güçleri Trablus'u ele geçirmek ikinci saldırıyı başlattıklarını açıklamıştı.

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