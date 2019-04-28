Libya'da UMH'nin Trablus Havalimanı çevresini bombaladığı iddia edildi

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı uçakların Trablus Uluslararası Havalimanı çevresine hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında UMH'ye bağlı uçakların başkentte Trablus Uluslararası Havalimanı ve Ulusal Hava Üssü çevresine 6 hava saldırısı düzenlendiğini, saldırılarda ağır bombalar kullanıldığını ancak hedefleri vurmada başarılı olamadıklarını belirtti.

Mismari, UMH uçaklarının Trablus Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki bölgede bir binayı hedef aldığını, bazı sivillerin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan doğu bölgesindeki bir limana Fransız gemisinin demir attığına dair yerel medyada yer alan iddiaları ise yalanlayan Mismari, demir atan geminin Libya bandıralı olduğunu belirtti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar üç haftadır sürüyor.

