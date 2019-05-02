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Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 376'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 376'ya yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 376'ya, yaralı sayısının ise bin 822'ye yükseldiğini duyurdu.

DSÖ'nün Libya resmi ajansı LANA'da yer alan açıklamasına göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı saldırılar sonrası yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 376 kişi öldü, bin 822 kişi yaralandı.

Örgütten yapılan daha önceki açıklamada söz konusu çatışmalarda 345 kişinin öldüğü, bin 652 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

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