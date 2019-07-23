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Libya'daki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 00:42 | Son Güncelleme

Libya'daki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na roket düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu.

Mitiga Havalimanı Otoritesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, havalimanına kaynağı bilinmeyen roketlerin düşmesi sebebiyle uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, roketlerin kimler tarafından atıldığı ya da havalimanında maddi hasar oluşturup oluşturmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Havalimanı Otoritesi, geçen perşembe günü hava saldırısı nedeniyle askıya alınan uçuşların birkaç saat sonra yeniden başladığını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçlerine ait uçaklar daha önce pek çok kez, başkente yönelik saldırılar kapsamında havalimanını vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Mitiga

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