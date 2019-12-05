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Libya'daki UMH birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki saldırılarını püskürttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 22:53 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki saldırılarını püskürttü

TRABLUS (AA) - Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Hafter güçlerinin Salahaddin bölgesine girmek için saldırdığını söyleyen Mecei, karadan ve havadan düzenlenen saldırıların püskürtüldüğünü kaydetti.

Bölgedeki birliklerin takviye edildiğini belirten Mecei, çatışma sonucu can kaybı ve hasar meydana gelmediğini ifade etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Selehaddin Trablus UMH

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