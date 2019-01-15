Libya'nın Lübnan’daki Arap Birliği Ekonomik Zirvesi’ni boykot kararı

Şii lider Musa Sadr'ın 1978'de Libya'da kaybolduğuna işaret eden Yüksek Şii İslam Konseyi, Libya'nın davet edilmesi konusunda ısrar edilmesi halinde sokakların sert tepki vereceği uyarısında bulunmuştu.

Libya bayrağının yakılmasını “üzüntü” ile karşıladıklarını dile getiren Afifi, “Bakalım olay nereye varacak.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Şii Emel Hareketi mensubu bir grup gösterici, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi hazırlıkları kapsamında başkent Beyrut'ta asılan katılımcı ülkelerden Libya'nın bayrağını parçalayarak yakmış ve yerine hareketin bayrağını asmıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyala, Lübnanlı protestocuların Libya bayrağına yaptıkları saygısızlık nedeniyle Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ni boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.

