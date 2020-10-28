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Lider şaşırttı! En hızlı Android güncellemesi dağıtan akıllı telefon markaları sıralandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

En hızlı güncelleme sunan Android akıllı telefon üreticileri listelendi. Counterpoint Research'ın araştırmasına göre en hızlı güncelleme sunan Android akıllı telefon markası Nokia oldu. Nokia'yı ise şaşırtıcı isimler takip etti.

Lider şaşırttı! En hızlı Android güncellemesi dağıtan akıllı telefon markaları sıralandı

Telefon güncellemeleri, özellikle Android tarafında büyük önem taşıyor. Zira iOS'a göre Android üreticilerinin bazıları Android güncellemelerini dağıtmakta biraz geç kalabiliyor. Bu konu hakkında bir araştırma yürüten Counterpoint Search, şimdi ise son üç yıl içinde çıkan ve Android Go dahilinde olmayan telefonlarına en hızlı güncelleme dağıtan Android akıllı telefon üreticilerini listeledi.

İŞTE EN HIZLI ANDROİD GÜNCELLEMESİ SUNAN AKILLI TELEFON ÜRETİCİLERİ

Araştırmaya göre, en hızlı Android güncellemesi sunan firma HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia oldu. Veriler, Nokia'nın piyasadaki cihazlarının tamamına güncelleme verdiğini gösteriyor. Bu da Nokia'yı listenin lideri yapmış durumda. Nokia'yı ise geçtiğimiz günlerde OnePlus 8T, OnePlus Nord N10 5G ve OnePlus Nord N100 adını taşıyan üç akıllı telefonunu görücüye çıkaran OnePlus takip ediyor.

ONEPLUS CİHAZ SAYISI YÜZÜNDEN İKİNCİ OLDU

OnePlus, piyasadaki 7 cihazına güncelleme sunarak Nokia'nın ardından ikinci oluyor. Aslında OnePlus piyasadaki cihazlarının tamamına güncelleme sunmuş durumda. Fakat Nokia'dan daha az cihazla piyasada bulunduğu için listede ikinci olarak kendine yer buluyor. En hızlı güncelleme yayınlayan Android akıllı telefon üreticileri listesinde üçüncü sırayı ise Samsung alıyor. Listenin tamamı ise şöyle:

En hızlı android güncellemesi dağıtan firmalar

EN SIK GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ SUNAN FİRMALAR DA LİSTELENDİ

Android tarafında en sık güvenlik güncellemesi sunan firmalar da araştırma şirketi tarafından sıralandı. Buna göre listenin ilk sırasında yine Nokia yer aldı. Nokia'yı yine OnePlus ve Samsung takip etti. Buna göre en hızlı güvenlik güncellemesi sunan firmalar;

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