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  4. Lihtenştayn parlamentosunda panik anları! Deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu

Lihtenştayn parlamentosunda panik anları! Deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu

02.09.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası ile ilgili konuşulduğu esnada meydana gelen deprem, siyasetçilere korkulu anlar yaşattı.

İsviçre ve Avusturya arasında yer alan ve Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinen Lihtenştayn'da art arda 2 deprem kaydedildi. Parlamento oturumunda, deprem sigortası ile ilgili yaşanan tartışma esnasında meydana gelen depremler endişeye neden oldu.

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OTURUM ERTELENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ilk sarsıntının hissedilmesiyle konuşmasına ara veren İlerici Yurttaşlar Partisi (FBP) milletvekili Bettina Petzold-Mahr'ın etrafına bakınarak gülümsemeye çalıştığı görüldü. Ardından konuşmasına devam eden milletvekili, ikinci sarsıntının yaşanmasıyla endişeye kapıldı. Art arda yaşanan depremlerin ardından parlamento oturumu ertelendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem lihtenştayn
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O nasıl bakışlar korktum valla, psikolojim bozuldu 1 dakika da.

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