Limanda şaşırtan görüntü! Böyle görüntülendi

Eski Demre Çayı'nın denize döküldüğü bölgedeki tesislerde oturan Ethem Bekar ve 2 arkadaşı, önceki gün çaydan gelen sesi duydu. Etrafı gözlemleyen Bekar ve arkadaşları, çayda yaklaşık 150 santim uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığında Akdeniz fokuyla karşılaştı. Denizden gelen Akdeniz foku, çayın üstündeki köprüye doğru yüzüp, tekrar suya daldı. Bir süre sonra geri dönen fok, denize doğru yol aldı.

YALNIZCA 100 TANE KALDI

Akdeniz'de sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşayan Akdeniz foklarının sayısının, 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

İHA

