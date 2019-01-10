Limon düşündüğünüzden çok daha fazlası! Bu faydalarını bilmiyorduk

KONSANTRASYONUNUZ VE DİKKATİNİZ GELİŞİR

Limonun başka bir şaşırtıcı özelliği de konsantre sağlamaya yardımcı olmasıdır. Her gün limon aroması solumak dikkati geliştirir. japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre limon koklayan kişilerin daha az hata yaptıkları sonucuna varılmış.

RUH HALİNİZİ DÜZELTİR

Limon esansiyel yağı, depresyon için kanıtlanmış bir ilaçtır. Bu yüzden, tüm ilaçları denediniz, ancak asla yardım etmedilerse, bir de limonu deneyin.

HAVADAKİ MİKROPLARI TEMİZLER

Limonun sadece hoş bir aroması değil, aynı zamanda bakterisit özelliği de vardır. Odadaki havayı iyi temizler.

YÜKSEK TANSİYON SORUNUNU ÇÖZER

Birçok insan hipertansiyondan muzdariptir ve limon da burada yardımcı olabilir. Kokusu kan basıncını düşürür.

BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR

Karıncalar, sinekler, sivrisinekler ve diğer böceklerin limon kokan bir evde kalması pek olası değil. Ayrıca kimyasal kovucular için para harcamanıza gerek kalmayacak. Daha da büyük bir etki için karanfil tanelerini limonların üzerine geçirin.

RAHATLATIR

Narenciye aroması sinir sistemini yatıştırır, kaygıyı azaltır ve zor bir günün ardından gerilimi hafifletmeye yardımcı olur. Eğer limon esansiyel yağı yoksa, yatağınızın yanına bir parça limon koyun.



