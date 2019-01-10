KADIN

Limon düşündüğünüzden çok daha fazlası! Bu faydalarını bilmiyorduk

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

İçeriğindeki yüksek orandaki C vitamini sayesinde limonların faydalı olduğunu biliyoruz. Salatalarımıza çaylarımıza hatta bakım kürlerimize bile dahil ettiğimiz limonunun şimdi de başka bir faydasını öğrenemeye davet ediyoruz. İşte yatak yanına konan limonun ne gibi faydalar sağlayabileceğinin kanıtı.

Limon düşündüğünüzden çok daha fazlası! Bu faydalarını bilmiyorduk

KONSANTRASYONUNUZ VE DİKKATİNİZ GELİŞİR

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Limonun başka bir şaşırtıcı özelliği de konsantre sağlamaya yardımcı olmasıdır. Her gün limon aroması solumak dikkati geliştirir. japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre limon koklayan kişilerin daha az hata yaptıkları sonucuna varılmış.

RUH HALİNİZİ DÜZELTİR

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Limon esansiyel yağı, depresyon için kanıtlanmış bir ilaçtır. Bu yüzden, tüm ilaçları denediniz, ancak asla yardım etmedilerse, bir de limonu deneyin.

HAVADAKİ MİKROPLARI TEMİZLER

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Limonun sadece hoş bir aroması değil, aynı zamanda bakterisit özelliği de vardır. Odadaki havayı iyi temizler.

YÜKSEK TANSİYON SORUNUNU ÇÖZER

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Birçok insan hipertansiyondan muzdariptir ve limon da burada yardımcı olabilir. Kokusu kan basıncını düşürür.

BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR

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Karıncalar, sinekler, sivrisinekler ve diğer böceklerin limon kokan bir evde kalması pek olası değil. Ayrıca kimyasal kovucular için para harcamanıza gerek kalmayacak. Daha da büyük bir etki için karanfil tanelerini limonların üzerine geçirin.

RAHATLATIR

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Narenciye aroması sinir sistemini yatıştırır, kaygıyı azaltır ve zor bir günün ardından gerilimi hafifletmeye yardımcı olur. Eğer limon esansiyel yağı yoksa, yatağınızın yanına bir parça limon koyun.

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