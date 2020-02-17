Linux işletim sistemi yoğun talep görüyor

Ortaya çıkan araştırmalar sonucunda 150 sayfalık raporda Linux’un rakiplerine karşı avantajları, dezavantajları, pazardaki konumu ve pazar payındaki değişimler göz önünde bulunduruldu.

Bu işletim sistemi, şu anda dünya üzerindeki ithalat ve ihracat düzenlemelerinden her an etkilenebilecek potansiyelde olsa bile, küresel anlamda pazarını büyütmeyi başarıyor.

Raporda ortaya çıkan Linux kullanıcısı şirketler profilleri, finans, ürün portfolyosu, yatırım planlaması gibi alanlarda ortaya döküldü. Ayrıca şirketlerin pazarlama ve işletme stratejileri de rapordaki önemini korudu. Bu işletim sistemi ile ilgili çalışma yürütülürken, ek detaylara da büyük önem gösterildi.

Yapılan çalışmaları göre; Linux’un küresel anlamdaki rakipleri IBM, Ubuntu Linux, Linux Mint, Elementary OS, openSUSE, Fedora Linux, Arch Linux, Debian, Manjaro gibi gibi şirketler olarak belirlendi. Gelecek 5 yıl için beklenen büyüme rakamları ise saklı tutuldu. Sizce bu işletim sisteminin pazar payı artmaya müsait mi?

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